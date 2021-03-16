Рождаемость упала, а вакцинироваться не спешат даже врачи: как борется с ковидом краснозонная Житомирщина

В Житомирской области нет пресловутого Буковеля, тем не менее, в последнее время этот регион прочно занял лидирующие позиции в статистике отечественного коронавирусного заболевания. "За последние четыре недели динамика выросла с почти 900 до 2700 случаев – в три раза увеличилось количество больных", – еще в начале марта сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко. Больницы переполнены.

В райцентре Новоград-Волынский находится одна из опорных больниц области, куда изначально свозили заболевших из других районов, однако сейчас зараженных коронавирусом горожан вынуждены везти в Житомир. О тенденциях нынешней волны COVID-19 "Телеграфу" рассказала главная медицинская сестра Новоград-Волынского территориального медицинского объединения Татьяна Мартыневич.

- Пожалуй, сейчас в нашей больнице наступил самый тяжелый период, потому что глубокой осенью мы уже переживали подобное, - говорит Татьяна Мартыневич. – Но сейчас вновь добавились койки для ковидных пациентов, теперь их 140. Все койки заняты, остались только 15 резервных коек в расчете на массовое поступление. Ежедневно поступает в стационар не меньше 10-15 человек. Среди заболевших стало гораздо больше молодежи и, самое главное, стали болеть даже дети. Раньше этого не было.

По словам медика, те, у кого есть сопутствующие заболевания – люди с диабетом, сердечной недостаточностью, легочной патологией - переносят болезнь сложнее. Именно в этой группе чаще случаются летальные исходы – 2, 3, а то и 5 случаев ежедневно. Как и везде, в основной группе риска – медработники. И в Новоград-Волынском также началась их вакцинация.

- Думаю, что 50% коллег уже, наверное, переболели коронавирусом, потому что мы наших медсестер тестируем и у них уже есть антитела. Но они даже не заметили, как переболели, - объясняет Татьяна Михайловна.

Болезнь уносит не только пациентов, но и врачей

Однако, несмотря на опасность заболевания, "люди в белых халатах" вакцинироваться не спешат.

- Во время первой волны вакцинации из 900 сотрудников согласились на прививку 11-13 человек. Мы видим, что вирус изменился: поступают новые пациенты и у них несколько иные симптомы. Потому есть такое предположение, что уже два вируса распространяются или он мутировал. Пациенты поступают с более тяжелой формой заболевания. Если они раньше шли на двух антибиотиках, то сейчас приходится подключать очень дорогостоящие препараты. При коронавирусе очень повышается свертываемость крови. Все получают кроверазжижающие препараты, а кроме того, препараты, которые применяют люди с ревматическими болезнями. Как правило, у нас лежат пациенты с пневмониями, а все те, у кого легкая форма заболевания и ПЛР-позитивные, но без проявлений заболевания, лечатся на дому под наблюдением семейных врачей. А так как мест не хватает, то пациентов из Новограда везут в специализированные больницы Житомира. Там три больших больницы: 2-я городская – полностью ковидная, здесь принимают пациентов из районов, областная больница, также ковидная, также перепрофилирована 1-я городская больница.

К счастью, в настоящее время медучреждения имеют достаточное количество тестов. Особенно выручают новые тесты, которые уже в приемном отделении позволяют определить у пациента коронавирус, с их помощью раз в месяц также обследуют медработников. Нет проблем и с выплатой "ковидных" надбавок.

- Персонал, работающий в изоляционных отделениях, где лечатся пациенты, получает по 300% доплаты, также по решению комиссии надбавки имеют сотрудники приемного отделения и терапевтического, где люди лежат с пневмониями. Но у нас есть летальные случаи среди сотрудников, - сожалеет Татьяна Мартыневич. – Умер 68-летний хирург и буквально 10 дней назад умерла детский врач-инфекционист, которой было всего 60 лет. А первым скончался наш энергетик, ему было немногим больше 50-ти. Но, опять-таки, у всех троих были сопутствующие патологии.

О том, что болезнь сложная и коварная, говорилось не раз. Собеседница напоминает ситуацию с первой нововолынской "ковидной" пациенткой.

- Привезли больную женщину, у которой, к тому же, был избыточный вес. Она была с пневмонией, сахарным диабетом. Лежала в реанимации больше месяца, и в конце-концов ее выписали домой. Все радовались, СМИ об этом рассказали, что случай очень тяжелый, что вся реанимация работала на нее, столько пошло медикаментов, столько потрачено денег... Но через несколько дней женщина вернулась в приемное отделение и в тот же день умерла. Есть пациенты, что попадают в больницу подтвержденным диагнозом "коронавирус" вторично.

Рожать не прекратили, но рождаемость упала

В настоящее время Житомирщина отнесена к "красной зоне" карантина, здесь введено немало ограничений, усложняющих жизнь, но и оберегающих ее.

- По району очень мало ходит транспорта, наши медики добираются на работу с трудом, останавливают попутки, заказывают такси, просят родственников, организовываются группами – кто как может. И в самом городе транспорт ходит один раз в час. Работают лишь продуктовые магазины, в которые пускают только в масках и малое количество человек, требуют соблюдать дистанцию. Закрыты детсады, занятия в школах проводятся онлайн. Ну и конечно, в больницах наложен запрет на проведывание больных, только передачи можно передать, а так ни в одно отделение не пускают. Также в больнице отменены все плановые операции и плановые поступления, работают только ургентные службы. Но неврология работает, потому что инсульты никуда не делись, в хирургии и офтальмологии гораздо меньше больных. И, конечно, женщины продолжают рожать, и те, что с ковидом, тоже. Все это изолировано, в спецодежде, с другими средствами защиты. Персоналу выдержать смену в спецодежде, которая "не дышит", очень тяжело – одежда под ней мокрая от пота. Так что предназначенные им деньги они получают не зря. Кстати, судя по статистике, у нас в прошлом году и за два месяца нынешнего года очень упала рождаемость.

Татьяна Мартыневич говорит, что медпрепаратами по протоколу больница обеспечивает всех пациентов, но иногда сами люди настаивают заменить какое-то лекарство на более действенное, по их мнению. Также требуются специфические препараты для лечения сопутствующих заболеваний. В таком случае они оплачивают их из своего кармана.

- Больных на кислороде очень много, до полусотни человек. У нас кислорода уходит практически по 100 баллонов в день - это сумасшедшие деньги! Часть пациентов использует кислородные концентраторы. Еще построили кислородную станцию возле инфекционного корпуса. Если в первое время кислорода не хватало, и главный врач Василий Борис ездил в Киев, обращался за помощью к нашему земляку Владимиру Литвину, и с другими городами договаривались и везли баллоны отовсюду, то сейчас его достаточно.

И, несмотря на такое катастрофическое положение, по-прежнему находятся граждане, которые скептически относятся к опасности, игнорируют масочный режим, не соблюдают необходимую дистанцию, и возмущаются, что власть ограничивает их права и возможности.

Фото с сайта Новоград-Волынского городского совета