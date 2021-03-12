"Буковель" после скандала закрывают на карантин

Спустя две недели после попадания Ивано-Франковской области в "красную зону", популярный курорт "Буковель" таки закрывают на карантин.

Об этом заявил глава ОГА Андрей Бойчук, пишет ZN.ua.

Власти области решили ограничить въезд на территорию Поляницкой ОТО, где находится "Буковель". Теперь туда смогут получить доступ лишь местные жители и работники расположенных там предприятий, а вот туристы попасть на курорт более не смогут.

В ОГА сообщили, что такое решение было принято на фоне обращений представителей малого бизнеса и сообщений о нарушении режима карантина.

После этого стало известно, что правоохранители перекрыли доступы к подъемнику №2, чтобы туристы не смогли подняться на трассу. Однако возмущенных посетителей, уже купивших билеты, это не остановило и они снесли ограждение.

После этого к месту прибыло еще больше полицейских, после чего работа подъемников была окончательно заблокирована.

Как сообщалось ранее, 11 марта протестующие предприниматели перекрыли дорогу на "Буковель" из-за того, что курорт продолжал работать несмотря на то, что там закрыли все рестораны.