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Воскресенье, 28.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Вместе с уколом - волна негатива: как в Украине проходит вакцинация от COVID-19
Вместе с уколом - волна негатива: как в Украине проходит вакцинация от COVID-19
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Вместе с уколом - волна негатива: как в Украине проходит вакцинация от COVID-19

Вместе с уколом - волна негатива: как в Украине проходит вакцинация от COVID-19
Обновлено 13:16 Сегодня Телеграф

Если до недавних пор в Украине топ-вопросом был "Когда начнется вакцинация от коронавируса?", то нынче возмущение звучит так: "Почему прививки начали с медиков, а не с депутатов?". И объясняется это отнюдь не заботой о народных избранниках. Как раз наоборот – те, кто сомневается в качестве полученной нашей страной вакцины Covishield, считают, что именно представители власти должны на себе испытать "сомнительный" препарат.

Какие ж претензии у соотечественников к вакцине? Собственно, одна - она произведена по лицензии англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneса на мощностях индийского Serum Institute. Для экстренного применения в Украине ее зарегистрировали 22 февраля, до того одобрила Всемирная организация здравоохранения, разрешение на использование вакцины дали Великобритания, ЕС и Индия. В Украину поставлено первых 500 тысяч доз Covishield, точно такую же партию закупает для своих жителей Канада.

Эти вакцины – как Адидас и Абибас

В Украине за первые дни было вакцинировано более 3 тысяч медицинских работников в нескольких областях. Часть из них попали в объективы камер СМИ, некоторые сами выставили фотографии момента прививки в соцсетях, под которыми получили шквал вопросов, поздравлений и... оскорблений. "Телеграф" ознакомился с комментариями и мнениями медиков, получивших первый укол Covishield.

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Итак, сначала порция негатива. "Как вы можете так "слепо" верить в эту вакцину и говорить другим что все ок?! Вы дайте хоть какие-то гарантии, что не будет побочных эффектов, вакцина эффективна. Весь цивилизованный мир отказывается от этого дерьма (простите за грубость, но именно такое мое отношение к этому продукту, вакциной это назвать нельзя). Я за вакцинацию, но такое ни себе, ни своим детям колоть не буду".

"Эти вакцины не сертифицированы, о каком качестве может идти речь? Это как Адидас и Абибас, фасончик тот же, а качество...".

"Если хотите, так хоть водой из Ганга вакцинируйтесь, но остальных не убеждайте, что она священна и поможет".

"А чем вам поможет наскоро слепленная вакцина от covid в случае серьезной эпидемии? Если 90% людей, переносят covid без обращения к врачу, зачем всем вакцинироваться?".

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"Эта вакцина предназначена для депопуляции некоторых людей приблизительно 2-3 миллиардов человек".

"На исследования нужно 2-3 года, а я быть подопытным кроликом не хочу".

"Вакцинированные будут опаснее невакцинированных - они будут заражены и эту заразу будут передавать через бытовые вещи!".

"Жесть! Поздравляю, вы в базе подопытных".

В "русскую рулетку" успешнее играет болезнь, а не вакцина

Еще часть населения не столь категорична в суждениях и пытается объяснить свои сомнения: "Боюсь из-за аллергии", "Переболели коронавирусом – не видим смысла в вакцинации", "Уколюсь – только ради возможности выезда за границу","Какой смысл в вакцине, если вирус мутирует?".

Или так: "Что-то не вижу в первых рядах киевских министров", "Подождем результатов испытания – тогда и будем делать выводы", "Где там Зеленский? Пусть в прямом эфире ей уколется!". После чего конспирологи "понимающе" объясняют друг другу: "Ой, а мы ж не узнаем, что ему на самом деле уколют". Самые догадливые напоминают, что президент в ноябре переболел коронавирусом и, вероятно, имеет антитела: "Он в Феофании лежал, ему пока не нужно вакцинироваться".

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Третья группа пользователей соцсетей констатирует: "Какая средневековая ДИЧЬ в комментах!". И выражает готовность подставить руку под иглу с препаратом: "Молодцы! Вакцинироваться буду, жду свою дозу", "Крутяк!", "Я в группе риска, очень жду, когда появится возможность защитить себя", "Буду вакцинироваться, жду, когда вакцина будет в общем доступе", "Я бы даже в испытаниях приняла участие, потому что надо останавливать эту страшную эпидемию, и начинать с себя, потому что и дальше будут умирать люди", "Я не врач, но переболела и второй раз этого не хочу. За вакцинацию!".

"Все, кто пишет о "низком качестве индийских вакцин", объясните, как вы проверяете качество? Поделитесь, какой метод?" – взывают одни. "Самый надежный -"ОБС" - одна баба сказала!" – шутя, предполагают другие. "Я бутылку молока покупаю и не знаю, как проверить качество, а человек дома с дивана проводит экспертизу: завидую" – не скрывают иронии третьи.

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Профессионалы из мира медицины, по возможности, делятся знаниями и опытом: "Открою вам секрет - индийскими вакцинами именно этого производителя пользуется весь мир, кроме того, именно ВОЗ рекомендует эту вакцину... А другое название она имеет, так как производитель индийский, а не "АстраЗенека". "Это очень сложная вакцина, подделать ее нельзя и Индия получила весь цикл производства. Могут отличаться вещества, используемые в буферном растворе, но главный компонент такой же, как и в "АстраЗенека". И напоминают: "В "русскую рулетку" гораздо более успешно играет сама болезнь, чем вакцина".

"Жива. Рога и копыта не выросли"

"Вы с головой дружите? Вакцина не исследована!" – лишь один из серии подобных комментариев к фотографии момента вакцинации анестезиолога-реаниматолога житомирской больницы №2 им. В.П.Павлусенко Дарьи Симчук.

-Да, я сталкивалась с коронавирусом, когда работала с ковидными больными в инфекционном отделении своей больницы с сентября по декабрь 2020 года, - объяснила "Телеграфу" Дарья. – Думаю, справедливо вакцинировать врачей, так как мы находимся в группе риска инфицирования.

К счастью, ни ее саму, ни родных эта болезнь не коснулась. В ноябре Дарья заболела ОРВИ, но коронавирус тесты не подтвердили. Избежать заражения она старалась, максимально соблюдая санитарные нормы на работе и в повседневной жизни. А еще осенью вакцинировалась от гриппа. 

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-Считаю, что вакцинация сможет снизить уровень заболеваемости. Ковид и его последствия также меняют судьбы людей. Мое решение о вакцинации основывается на том, что рисков и тяжелых последствий ковида пока больше. Но если кто-то думает иначе - это нормально, каждый волен принимать решение для себя. Вакцина, которую мы получили, имеет неплохой показатель эффективности. Конечно, все мы надеялись на обещанный Pfizer, но то, что он еще не поступил в наши больницы, не зависело от нас, - говорит медик.

Хотя, если бы была возможность выбрать препарат, то Дарья бы отдала предпочтение "Пфайзеру": "Но сомневаюсь в том, что он дойдет до наших больниц". Рассказывает, что ни ее, ни коллег не агитировали прививаться, но и не отговаривали. На укол согласились не все сотрудники, одни объяснили это недавно перенесенной болезнью, другие оказались под влиянием распространенных фейков о вакцине. Согласившиеся заполняли анкету о состоянии своего здоровья, а информацию о вакцинации внесли в электронный реестр.

Всем волновавшимся о ее самочувствии девушка объяснила, что на следующий день почувствовала небольшую слабость, температуру до 37 градусов и боль в месте укола. Но она знала о возможных поствакцинальных реакциях и была к ним готова. На страничке в Фейсбуке пошутила: "Жива. Рога и копыта не выросли". А ее знакомая сообщила: "После первой вакцинации в комментариях на фб мне предложили гореть в аду".

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В ответ на негативные отзывы, Дарья совместно с врачом-инфекционистом из Полтавы Романом Пономаренко, который также недавно получил свою первую дозу вакцины Covisheld, решили подробно рассказать о ней, ссылаясь на официальные источники. Информацию разместила в своем экспертном блоге в Инстаграме.

Шанс спасти человека надо использовать

О страхах, мотивации, ощущениях и отношении к вакцинации части медицинских работников рассказал в Фейсбуке и хирург высшей категории, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры хирургии №4 НМУ им. Богомольца Павел Бык. Он также вместе с коллегами из Александровской больницы вакцинировался первой дозой вакцины Covishield. Пояснил, что сделал это, чувствуя ответственность не только за свое здоровье, но и за здоровье близких и пациентов, которых, теоретически, может заразить. На начало января защитного титра антител не имел.

-Лично я вакцинуюсь от чего могу и не считаю вакцинацию чем-то страшным, поскольку осложнений от вакцин гораздо меньше, чем от местных анестетиков и несравнимо меньше, чем от болезни, от которой вакцинируют, - сообщил медик. - Из всех вакцин, которые мне вводили, Covishield самый безболезненный. Следующую вакцинацию в моей больнице планируют в конце марта. Через 2 недели определю в себя уровень IgM и IgG. Тогда узнаю -или это реально научный прорыв или вода из Ганга. Но вторую прививку сделаю независимо от результатов анализа. А на следующий год и Pfizer дождусь. 

Как таковых "побочек" он не ощутил, отметил, что укол предваряли осмотр врача, измерение давления и температуры, дежурила также бригада реаниматологов. А вот бюрократические проволочки и медленное внесение данных в e-health вызывало очереди. По мнению Павла Леонидовича, можно было бы сделать, как в США или Евросоюзе, самостоятельную регистрацию желающих через мобильное приложение, что ускорило бы вакцинацию на местах и снизило нагрузки на мобильные бригады. Он также считает, что тормозит процесс вакцинации "мракобесие" – в том числе, и со стороны медработников, и отсутствие легальной возможности платной вакцинации другими типами вакцин, к примеру, Pfizer или Moderna. Предполагает, что эпидемия когда-то закончится, а сам Covid-19 будет мутировать и понадобится ежегодная вакцинация от него. И, все-таки, лучше вакцина, чем естественный иммунитет, приобретенный в результате болезни. 

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К концу зимы количество заболевших в Украине превысило 1,35 млн человек. 26 тысяч человек коронавирус свел в могилу. И здесь показателен пост в Фейсбуке бывшей соотечественницы, работавшей ранее на телеканале ICTV и Радио Свобода.

-Живу в Израиле. Вчера получила вторую порцию вакцины Pfizer, - пишет Ульяна Дрючкова. - Как и после первой, немного побаливает рука. Практически все друзья, знакомые и родственники привились. Реакция у каждого разная, но но она проходит за несколько дней, все живы и здоровы. Позавчера в Украине от ковида умерла мама. Если бы была возможность вакцинировать ее, дать ей дополнительный шанс для защиты, я бы ни секунды не сомневалась. Думайте головой, читайте доказательные источники и исследования, прежде чем отказываться от вакцины.

Действительно, каждый волен сам выбирать – соглашаться ли на вакцинацию вообще или нет, принять индийский вариант или дожидаться того препарата, которому доверяешь. 

Фото из соцсети Дарьи Симчук и Павла Быка

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Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
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Украина, Вакцины, Медики, Вакцинация.
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