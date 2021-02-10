Что стоит знать о вакцинах от COVID-19: наглядная инфографика

Пока Билл Гейтс, который недавно вакцинировался от коронавируса, оглашает новые предсказания от своего имени, где прогнозирует печальные последствия для человечества от изменения климата, а также биотерроризм - люди массово пытаются спастись от сегодняшних угроз в виде смертельных вирусов и инфекций. Так, компания Pfizer пообещала обязательные поставки своей вакцины в Украину, а министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцинирование украинцев начнется уже через неделю.

Тем временем "Телеграф" решил наглядно продемонстрировать ключевые характеристики известных вакцин, которыми начали прививаться во всем мире, в зависимости от страны-производителя и стоимости препарата.

Что известно о вакцинах от Covid-19 - инфографика:

Напомним, что в Минздраве объяснили, кому первому и почему сделают вакцинирования от коронавируса.