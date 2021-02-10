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Среда, 10.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Что стоит знать о вакцинах от COVID-19: наглядная инфографика

Что стоит знать о вакцинах от COVID-19: наглядная инфографика
05:27 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Пока Билл Гейтс, который недавно вакцинировался от коронавируса, оглашает новые предсказания от своего имени, где прогнозирует печальные последствия для человечества от изменения климата, а также биотерроризм - люди массово пытаются спастись от сегодняшних угроз в виде смертельных вирусов и инфекций. Так, компания Pfizer пообещала обязательные поставки своей вакцины в Украину, а министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцинирование украинцев начнется уже через неделю.

Тем временем "Телеграф" решил наглядно продемонстрировать ключевые характеристики известных вакцин, которыми начали прививаться во всем мире, в зависимости от страны-производителя и стоимости препарата.

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Напомним, что в Минздраве объяснили, кому первому и почему сделают вакцинирования от коронавируса.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Вакцины, Коронавирус, Covid-19.
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