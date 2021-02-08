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Понедельник, 08.02.2021
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В ВОЗ встали на защиту вакцины AstraZeneca

В ВОЗ встали на защиту вакцины AstraZeneca
Обновлено 23:00 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Всемирная организация здравоохранения вступилась за вакцину от коронавируса, производства компании AstraZeneca, после того, как испытания на небольшой выборке показали неэффективность средства от штамма, найденного в Южной Африке. 

Об этом рассказала главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан во время брифинга для СМИ, запись которого доступна в Твиттер организации. 

Сваминатан отметила, что данные исследования говорят лишь о том, что выборка была слишком маленькой и необходимо больше данных. 

"Мы не должны приходить к выводу, что вакцина вообще не работает", - сказала она. 

По ее словам, средство от AstraZeneca способно снижать количество тяжелых случаев течения COVID-19, а следовательно и приводить к меньшему числу госпитализаций. 

Сваминатан подчеркнула, что основным заданием ВОЗ является уменьшить число летальных случаев и снизить заболеваемость. 

Как сообщалось ранее, Зеленский провел переговоры с главой Pfizer о поставках вакцины их производства в Украину. 

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Вакцины, ВОЗ, Коронавирус, Covid-19, AstraZeneca.
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