В ВОЗ встали на защиту вакцины AstraZeneca

Всемирная организация здравоохранения вступилась за вакцину от коронавируса, производства компании AstraZeneca, после того, как испытания на небольшой выборке показали неэффективность средства от штамма, найденного в Южной Африке.

Об этом рассказала главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан во время брифинга для СМИ, запись которого доступна в Твиттер организации.

Сваминатан отметила, что данные исследования говорят лишь о том, что выборка была слишком маленькой и необходимо больше данных.

"Мы не должны приходить к выводу, что вакцина вообще не работает", - сказала она.

По ее словам, средство от AstraZeneca способно снижать количество тяжелых случаев течения COVID-19, а следовательно и приводить к меньшему числу госпитализаций.

Сваминатан подчеркнула, что основным заданием ВОЗ является уменьшить число летальных случаев и снизить заболеваемость.

Как сообщалось ранее, Зеленский провел переговоры с главой Pfizer о поставках вакцины их производства в Украину.