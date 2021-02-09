Эффект "ковидной руки": медики обнаружили побочные действия вакцины Moderna

Многие вакцины против коронавируса еще не прошли окончательные испытания, что не мешает производителям активно продвигать продукт на рынке. Как результат, на свет постоянно всплывают новые факты о побочных эффектах различных разрекламированных препаратов.

Недавно была зарегистрирована еще одну побочная реакцию на вакцину Moderna от Covid-19. У пациента вокруг места инъекции появляется большое красное пятно. Этот эффект уже получил народное название "ковидная рука", а медицинские эксперты относят его к категории "отсроченные реакции гиперчувствительности", когда кожа реагирует на вакцину лишь через какое-то время после укола, пишет Health.

Пятно может достигать 12-15 см в диаметре и причинять боль. Обычно покраснение исчезает в период от 24 часов до недели. Впрочем, медики не видят в данном побочном эффекте угрозы, чтобы отказаться от вакцины.

"Это аллергическая реакция, которая возникает после инъекции. Появляется отек и покраснение в месте укола. Причины эффекта пока не ясны, но это не должно отталкивать людей от вакцины Moderna. Трудно понять, почему организм так реагирует" - заявила доктор медицины, сертифицирована дерматолог Дебра Джалиман.

Напомним, ранее ученые усомнились в эффективности британской вакцины AstraZeneca, как окончательной панацеи от COVID-19. Речь идет о действии препарата против нового штамма COVID-19, обнаруженного в Южной Африке.