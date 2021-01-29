Появились данные о побочном эффекте вакцин Pfizer-BNT и Moderna: исследование на основании 22 млн доз

По состоянию на 29 января сделали почти 22 млн антиковидных прививок вакцинами Moderna и Pfizer-BNT.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США предоставил доклад по побочных эффектах после иммунизации этими вакцинами, передает LIGA.net.

Доклад основан на анализе данных после введения >12 млн доз Pfizer-BNT и почти 10 млн доз Moderna.

В докладе проанализировали такой симптом, как анафилаксия (опасная для жизни аллергическая реакция), который проявлялся в 71 случаях: 50 от препарата Pfizer-BNT (частота – примерно 5 случаев на 1 млн доз) и 21 – от Moderna (2,8 на 1 млн доз).

Как видно с таблицы, последние оценки, основанные на огромном материале, показывают, что эти реакции чрезвычайно редки. Во всех случаях они завершились благополучно – выздоровлением.

Частота наиболее типичных "нежелательных явлений" (реактогенность препарата) после вакцинации, которые быстро проходят, представлена в следующей таблице:

Из данных следует, что первые несколько дней после иммунизации есть побочные эффекты и что вторая инъекция более реактогенна. Но всё это быстро проходит и вполне допустимо. Частота "серьёзных НЯ" (очень высокая температура, сильная слабость и т.д.) намного ниже – 45 на миллион доз. И они тоже быстро проходят.

В следующей таблице, представлены данные о количестве случаев многочисленных тяжёлых заболеваний у вакцинированных COVID вакцинами в сравнении с невакцинированными. Ни в одном случае "сигнала" о том, что "виновником" может быть вакцина, не обнаружено (в последнем столбце справа N это "нет").

Аналитики также пишут, что нет данных о связи поствакцинальных смертей пожилых с тем, что накануне их вакцинировали.

Напомним, сегодня стало известно, что американская биотехнологическая компания Novavax представила публике новую вакцину с высокими показателями эффективности.

А вчера, 28 января, украинский парламент принял законопроект, позволяющий использовать вакцины, которые не прошли третью стадию испытаний, в режиме экстренного использования.