Сиделка из Украины месяцами не выходила из дома из-за угрозы потерять работу: как в Италии переживают карантин

Италия твердо держится в топ-10 стран с наибольшим числом заболевших коронавирусом. К февралю количество заражений в "краю пиццы и пасты" перевалило за 2,5 миллиона. Почти 90 тысяч человек стали жертвами этой неожиданно свалившейся на человечество болезни. Как и Польша, о положении в которой мы рассказывали недавно, Италия нам не чужда, ведь здесь только по официальной статистике проживают и работают около 240 тысяч украинцев. Считается, что 80% из них – женщины, четверть которых старше 60 лет. Там нынче также проводится кампания по вакцинации населения. Сам Папа Римский Франциск показал пастве пример, получив укол против коронавируса 13 января.

О "короне" и вакцинации в итальянских реалиях "Телеграфу" рассказала одна из бывших соотечественниц.

Больной в тесте отказали: "Вы не задыхаетесь"

Украинки в Италию едут за деньгами и счастьем. Ухаживают за пожилыми людьми и детьми, ведут домашнее хозяйство и убирают, а заработок отсылают на родину, чтобы поддержать своих родителей и обеспечить будущее своим детям. Их трудолюбие, аккуратность, добрый и веселый характер, природная красота и стремление заботиться об окружающих привлекают итальянских мужчин. И некоторые “пани” становятся "синьорами". Вскоре официальной супругой местного жителя станет и наша собеседница, проживающая в северном регионе Ломбардия, который в минувшем году стал итальянским эпицентром коронавирусной болезни.

– Как говорили по телевизору, так на самом деле и было, – подтверждает 43-летняя Эмилия, проживающая в Италии уже 8 лет. – В прошлом году болело много людей, некоторые очень тяжело, много умерших было. В основном старикам было плохо, молодежь вся сидела дома. И сейчас также многие болеют, вот как и я.

Но коронавирус – очень непредсказуемая болезнь. Например, в семье, где теперь проживает Эмилия, кроме нее и ее будущего мужа ковид подхватила также его 92-летняя бабушка с не самым крепким здоровьем. У старушки три дня был несильный кашель, поднималась температура до 37,5, а потом наступила такая слабость, что она целую неделю проспала – ее будили только покормить. А вот ни пониженной сатурации, ни иных проблем не было. Тест ей делали на дому, он показал позитивный результат. Родственники боялись, что дни бабушки сочтены, однако сейчас женщина чувствует себя хорошо.

Сама же Эмилия слабости не ощущала, но поначалу пару дней в носу была неприятная сухость, от этого она постоянно чихала, а потом пропало обоняние на несколько дней. Теперь она уже чувствует и запах горящих дров из камина, и аромат кофе, и яркие духи. Изредка еще пробивается кашель и донимает бессонница – женщина до утра не может сомкнуть глаз.

Эмилия поясняет, что первый тест на "корону" она сдавала, чтобы иметь справку, что у нее был ковид и будут антитела, вдруг этот документ ей пригодится. Результат платного теста бывает готов в тот же день, бесплатного – через четыре дня. А за второй тест ей, как приезжей, требуется заплатить 70-85 евро. Впрочем, можно просто дольше посидеть дома.

– Врач сказал, мол, если не хотите делать повторный тест через 10 дней, то через 20 дней можете спокойно выходить, если будет позитивный тест, вы уже не заразны. В том году много пожилых людей умирало в Бергамо – я недалеко от него проживаю. Очень много скончалось стариков в домах престарелых, а потом оказалось, что накануне зимы их всех в этом городе вакцинировали от гриппа.

По словам нашей собеседницы, ходили слухи, что причина такой смертности – вакцинирование от гриппа.

– Родственница моего друга, работавшая в доме престарелых, даже не знала, что тоже болеет. Но весной к ним привезли тесты и заставили всех провериться. У нее тест был позитивный. Она оставалась дома некоторое время, ее ребенок и муж не заразились. Моя сестра, которая тоже здесь живет, болела сильно, но чем – неизвестно. Это сейчас все могут поехать и сдать платный тест, а весной прошлого года это было нереально. У нее был безумный кашель целый месяц и температура высокая. Она звонила докторам, в "скорую", хотела сдать тест (здесь их тампонами называют), ей сказали: "Нет, поедете только в том случае, если начнете задыхаться". Здесь антибиотики без рецептов покупать нельзя, она не знала, что делать, потому лечилась самостоятельно – ей присылали лекарства из Украины. И таких, как она, было очень много, так как были перегружены больницы. В марте родная тетя моей знакомой украинки в Брешиа умерла от ковида – об этом даже в прессе сообщалось. Ей было 62 года. Мы потом даже скидывались, чтобы переправить тело в Украину к сыну – это была проблема. А кроме нее умирали и другие украинки.

Сейчас, по мнению Эмилии, обстановка в стране спокойнее. Может, потому, что люди привыкли или потому, что перестали озвучивать статистику.

– Раньше каждый божий день называли новые случаи заражения, сколько больных, сколько умерших, доходило до 5-ти, 6 тысяч умерших! Это было тогда шоком для всех. Теперь количество заболевших не называют и люди спокойнее стали.

Страдали наемные сиделки и... кофеманы

Как и в большинстве стран, в Италии строго подходят к соблюдению масочного режима. По словам Эмилии, люди в этой стране более законопослушые, чем в Украине. Никто не выходит без маски, если это запрещено – даже в лес, на прогулку.

– Местные боятся штрафов, они здесь очень большие. К тому же, информация обо всех заболевших находится в общей базе и ее могут проверить полицейские, остановив тебя на улице, даже если ты в маске зайдешь в магазин, или находишься в своей машине, и потребовав документы. У нас в Украине это в порядке вещей – больные могут себе позволить пойти в магазин – никто же за ними не следит. Здесь, если увидят такое нарушение, штраф 4000 евро. Поэтому все сидят дома, если ходят по городу, то в масках. Но местных и пешком не увидишь – у всех машины. В Италии принято делать большие закупки раз в неделю-две, обычно заезжаете в супермаркет, молока берете 3-4 бутылки, кофе 3-4 пачки и много другой еды. А кое-что здесь просто доставляют буквально к порогу, например, свежий хлеб из пекарни.

Эмилия вспоминает, что во время недавнего локдауна масса магазинов была закрыта. Но больше всего итальянцы страдали из-за закрытых кафешек.

– Все радовались, когда заработали кафетерии, стали кофе продавать. Здесь такая привычка у людей: завтрак должен пройти в баре (так называются местные кафешки), чтобы выпить чашечку бодрящего напитка и пообщаться хотя бы с барменом. Приглашают друг друга: "Пойдем сделаем завтрак". И все идут утром пить кофе – без этого просто жить невозможно. Вот только теперь, купив его, выходишь пить на улицу, внутри оставаться нельзя. А еще его стали продавать в пластиковых или картонных стаканчиках, что для местного населения – нонсенс, стресс, можно даже сказать. И еще интересно: открылись рестораны, но обедать в них можно, а ужинать нельзя, они рано закрываются.

Тяжело пришлось в пандемию сиделкам. В большинстве своем они работали с пенсионерами, наиболее подверженной болезни категорией населения, но и сами могли подвергнуть опекаемых заражению.

– Некоторые женщины, что здесь работают в семьях, заражались от бабушек, за которыми ухаживали. Кто официально работал – там было проще, а кто нелегально, то их еще и выгоняли с работы, им некуда было потом пристроиться. Печальные были истории. Пожилые люди боялись брать на работу людей, тут напугали слухами, что все старики должны умереть. Моя подруга работала в одной семье сиделкой, имея два законных выходных в неделю. Но ей сказали: или ты сидишь дома и никуда не выходишь, потому что если выйдешь в город, то принесешь нам ковид, или увольняйся. И она несколько месяцев не выходила из дома вообще, потому что не могла рисковать своим местом. Остаться без работы страшно – и домой не уедешь, потому что сообщение было прервано, и не устроишься никуда, и квартиру не снимешь, и гостиницы также были закрыты.

Вакцинация началась, но оказалась под угрозой

Вот уже и Италия ослабляет карантинные ограничения в регионах. Первую дозу прививки получили более 550 тысяч человек – работники медучреждений, сотрудники и пациенты домов престарелых. Но подставлять руку под спасительный(?) укол готовы далеко не все.

– Многие люди пока что не хотят вакцинироваться. Из тех, что я лично знаю, все против. Я тоже хочу пока подождать, – говорит Эмилия. – Одни говорят, что нет смысла, она ничего не даст, ведь нет вакцины навсегда, и через полгода опять придется вакцинироваться. Другие надеются переболеть легко, третьи считают, что вакцина еще "сырая", непроверенная. Например, родственники семьи, где я живу, наотрез отказываются вакцинировать детей и готовы даже не пускать их в школу, если на вакцинировании будут настаивать. Те, кто настроен против прививок, уверяют, что обойдутся без путешествий. Тем более, что наземные границы в Европе открытые, здесь и блокпостов нет, можно даже не заметить, как попадешь из страны в страну.

Впрочем, вакцинироваться насильно в Италии пока что никого не заставляют.

– Я позвонила знакомой, которая работает в доме престарелых и медсестрой в больнице, там уже вакцинируют, но пока только по желанию. Дочь моего друга сделала прививку Пфайзер и два дня у нее болела рука. Другие ее коллеги ощущали боль в костях, температуру, одну рвало, но потом все у всех прошло. Сейчас девушка рада, ожидает второй укол и надеется, что когда большая часть населения получит вакцину, то в следующем году болезнь пройдет сама. Им также пояснили, что действия вакцины хватит на 9 месяцев.

В Италии планировалось до апреля 2021 года вакцинировать 10-15 млн своих жителей. Но эти планы неожиданно оказались под угрозой, так как возникли серьезные проблемы с поставками препаратов. Сначала фармацевтическая компания Pfizer заявила о решении сократить поставки в европейские страны, пока модернизирует производство. А затем компания AstraZeneca сообщила, что не сможет поставить ожидаемое количество доз своей вакцины в страны Европы, в частности, из-за пожара на строящемся заводе по производству вакцин в индийском городе Пуна. Если так легко рушатся договоренности в Европе, сколько времени придется ждать вакцин Украине?