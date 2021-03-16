Украина побила новый рекорд смертности от COVID-19 за 2021 год: свежая статистика на 16 марта

По состоянию на вторник, 16 марта, в Украине зафиксировано 9 642 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, что на 2 850 больше, чем сутки ранее. При этом было зафиксировано максимальное с начала года количество скончавшихся за сутки от осложнений больных коронавирусом.
Об этом сообщил во вторник утром на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По его информации, из более чем 9,6тыс. новых случаев заболевания 474 – дети и 313 – медработники.
За минувшие сутки в Украине:
Таким образом, 15 марта было зафиксировано максимальное с начала 2021 года количество скончавшихся за сутки в Украине. Предыдущий печальный рекорд был поставлен 11 марта, когда за сутки скончались 262 человека.
За все время пандемии в Украине:
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1065), г. Киев (999), Винницкой (924), Одесской (728) и Харьковской (596) областях.
Как сообщалось, 15 марта стало известно, что главный санитарный врач Украны Виктор Ляшко, недавно сделавший прививку от коронавируса, заразился COVID-19.