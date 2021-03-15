Почти 7 тысяч новых случаев заражения COVID-19 выявили в Украине за сутки

По состоянию на понедельник, 15 марта, в Украине зафиксировано 6 792 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, что на 2 220 меньше, чем сутки ранее. При этом были госпитализированы почти 2,5 тыс. человек, выздоровели почти 3,5 тыс. человек.
Об этом сообщил в понедельник утром на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По данным министра, в частности, за прошедшие сутки заболели 326 детей и 109 медработников.
Так, за минувшие сутки в Украине:
За все время пандемии в Украине:
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (778), Львовской (552), Киевской (464), Днепропетровской (439) и Винницкой (426) областях.
Как сообщалось, по состоянию на 14 марта ситуация с Covid-19 в большинстве отнесенных к "красной" зоне распространения вируса регионов Украины продолжала ухудшаться.