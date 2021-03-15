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Понедельник, 15.03.2021
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Почти 7 тысяч новых случаев заражения COVID-19 выявили в Украине за сутки

Почти 7 тысяч новых случаев заражения COVID-19 выявили в Украине за сутки
Обновлено 08:37 Сегодня Телеграф

По состоянию на понедельник, 15 марта, в Украине зафиксировано 6 792 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, что на 2 220 меньше, чем сутки ранее. При этом были госпитализированы почти 2,5 тыс. человек, выздоровели почти 3,5 тыс. человек.

Об этом сообщил в понедельник утром на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По данным министра, в частности, за прошедшие сутки заболели 326 детей и 109 медработников.

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Так, за минувшие сутки в Украине:

  • госпитализированы - 2497 человек;
  • летальных случаев - 130;
  • выздоровели - 3491 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки - 27 598 (в том числе методом ПЦР – 17 338, методом ИФА – 3236, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 7024).

Минздрав_коронавирус

За все время пандемии в Украине:

  • заболели – 1 467 548 человек;
  • выздоровели – 1 226 007 человек;
  • летальных исходов - 28 433;
  • проведения ПЦР-тестов – 7 377 404.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (778), Львовской (552), Киевской (464), Днепропетровской (439) и Винницкой (426) областях.

Как сообщалось, по состоянию на 14 марта ситуация с Covid-19 в большинстве отнесенных к "красной" зоне распространения вируса регионов Украины продолжала ухудшаться.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Минздрав, Статистика, Коронавирус, Максим Степанов, 15 марта, Covid-19.
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