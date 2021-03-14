COVID-19 бьет рекорды в Украине: в каких областях самая тяжёлая ситуация

Украинские медики на утро 14 марта зарегистрировали 9012 случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
Согласно его данным, за прошлые сутки в стране:
В свою очередь в Украине с момента первого зараженного уже успели заболеть коронавирусом 1 460 756 граждан, в то же время только 1 222 516 украинцев смогли выздороветь, а число умерших из-за болезни составило 28303 человека.
Топ из пяти областей в стране с наивысшим суточным уровнем заболеваемости:
Стоит напомнить, что ранее украинский академик рассказал, когда в Украине могут столкнуться со вторым пиком пандемии коронавирусом.