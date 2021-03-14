COVID-19 бьет рекорды в Украине: в каких областях самая тяжёлая ситуация

Украинские медики на утро 14 марта зарегистрировали 9012 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Согласно его данным, за прошлые сутки в стране:

4216 граждан были госпитализированы,

145 пациентов скончались,

2743 человека сумели побороть болезнь и вылечились,

ПЦР тестов провели 31598.

В свою очередь в Украине с момента первого зараженного уже успели заболеть коронавирусом 1 460 756 граждан, в то же время только 1 222 516 украинцев смогли выздороветь, а число умерших из-за болезни составило 28303 человека.

Топ из пяти областей в стране с наивысшим суточным уровнем заболеваемости:

923 - в Житомирской области,

Днепропетровская область насчитывает 660 новых случаев,

винницкие медики выявили 634 пациента с коронавирусом,

на Львовщине 590 украинцев подхватили COVID-19,

в Харьковской области 569 граждан заразились на "корону".

Стоит напомнить, что ранее украинский академик рассказал, когда в Украине могут столкнуться со вторым пиком пандемии коронавирусом.