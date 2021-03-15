В одной из "красных" областей Украины уже переполнены три больницы: что там сейчас происходит

Три больницы Прикарпатья, предназначенных для больных коронавирусом, заполнены на все 100%.

Об этом заявил государственный санитарный врач Ивано-Франковской области Руслан Савчук.

"На Прикарпатье по состоянию на утро 15 марта три больницы, которые принимают больных коронавирусом, загружены на 100%, это Долинская, Галицкая и Калужская районная больницы", - отметил Савчук.

Он сообщил, что, наполненность 90% составляет в таких COVID-больницах, как Бурштына, Тлумача, Городенки, в Коломыйской, Калушской ЦРБ, Лисецкой и Яремчанской и в двух коронавирусных больницах Ивано-Франковска.

Известно, что с 22 февраля в область попала в "красную" зону. А топовый горнолыжный курорт "Буковель" закрыли на карантин с 13 марта.

Напомним, сейчас в области наблюдается резкий скачок количества заболевших коронавирусом. За прошедшие сутки на Прикарпатье лабораторно подтвердили 330 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 760 человек, зафиксировали 31 летальный случай. За все время пандемии на Ивано-Франковщине заболели почти 73 000 человек, более тысячи умерли.

Как сообщал "Телеграф", ранее по состоянию на понедельник, 15 марта, в Украине зафиксировано 6 792 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, что на 2 220 меньше, чем сутки ранее. При этом были госпитализированы почти 2,5 тыс. человек, выздоровели почти 3,5 тыс. человек.