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Понедельник, 15.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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В одной из "красных" областей Украины уже переполнены три больницы: что там сейчас происходит

В одной из "красных" областей Украины уже переполнены три больницы: что там сейчас происходит
Обновлено 18:24 Сегодня Телеграф

Три больницы Прикарпатья, предназначенных для больных коронавирусом, заполнены на все 100%.

Об этом заявил государственный санитарный врач Ивано-Франковской области Руслан Савчук.

"На Прикарпатье по состоянию на утро 15 марта три больницы, которые принимают больных коронавирусом, загружены на 100%, это Долинская, Галицкая и Калужская районная больницы", - отметил Савчук.

Он сообщил, что, наполненность 90% составляет в таких COVID-больницах, как Бурштына, Тлумача, Городенки, в Коломыйской, Калушской ЦРБ, Лисецкой и Яремчанской и в двух коронавирусных больницах Ивано-Франковска.

Главный санитарный врач Ляшко заразился COVID-19 после вакцинации

Известно, что с 22 февраля в область попала в "красную" зону. А топовый горнолыжный курорт "Буковель" закрыли на карантин с 13 марта.

Напомним, сейчас в области наблюдается резкий скачок количества заболевших коронавирусом. За прошедшие сутки на Прикарпатье лабораторно подтвердили 330 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 760 человек, зафиксировали 31 летальный случай. За все время пандемии на Ивано-Франковщине заболели почти 73 000 человек, более тысячи умерли.

Как сообщал "Телеграф", ранее по состоянию на понедельник, 15 марта, в Украине зафиксировано 6 792 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, что на 2 220 меньше, чем сутки ранее. При этом были госпитализированы почти 2,5 тыс. человек, выздоровели почти 3,5 тыс. человек.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
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Прикарпатье, Ивано-Франковская область, Больницы, Коронавирус, Covid-19.
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