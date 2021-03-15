Провал вакцинации: Ляшко объяснил, почему украинцы отказываются от прививок

За 10 дней, что прошли с начала вакцинации против коронавируса, в Украине получили прививки 24% работников в медучреждениях, которые лечат COVID больных, 30% работников лабораторий и 20% работников экстренной медицинской помощи. Часть медицинских работников от прививки отказалась.

Об этом в интервью "Українській правді. Життя" заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко. Среди причин отказа от вакцины он назвал недавно перенесенный COVID-19 и определенные противопоказания.

"Мы рекомендуем, что если переболели и у вас имеются антитела, то можете отложить вакцинацию на 6 месяцев, то есть передать свою вакцину коллеге", - отметил медик.

Также у людей могли быть противопоказания. Они могли находиться в острой стадии определенной болезни, плохо себя чувствовать или отсутствовать на рабочем месте.

"Конечно, есть и те, кто отказались вакцинироваться на этом этапе, но у нас также есть много фактов, когда уже сейчас мобильные бригады повторно выезжают в ковидные больницы и вакцинируют", - продолжил главный санитарный врач.

По словам Ляшко, отказ от прививки не означает, что человек не сделает это позже.

Отметим, по данным Министерства охраны здоровья, по состоянию на утро 15 марта в Украине было вакцинировано 53 155 человек. Записалось на прививку более 256 тысяч украинцев.

Напомним, процесс вакцинации в Украине не смог выйти на планируемый показатель в 10 тысяч человек за сутки, а остановился на 3 тысячах.