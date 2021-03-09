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Вторник, 09.03.2021
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Степанов признал неудачу с вакцинацией от коронавируса: у Зеленского собирают срочное совещание

Степанов признал неудачу с вакцинацией от коронавируса: у Зеленского собирают срочное совещание
10:36 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Процесс вакцинации в Украине не смог выйти на планируемый показатель в 10 тысяч человек за сутки, а остановился на 3 тысячах.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге 9 марта.

Согласно его информации, в стране начиная со старта вакцинации (24 февраля) ее прошли только 19 118 украинцев.

По словам министра, его не устроил такой ход дел, и 9 марта будет собрано совещание для решения вопроса с низким количеством вакцинируемых. Встреча пройдет при участии глав ОГА, представителей ОП и департаментов Минздрава, координирующих этот процесс.

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По данным Минздрава, за сутки 8 марта было сделано 1171  прививку от коронавируса. Больше всего вакцинировали в Донецкой области.

 

Стоит напомнить, что ранее киевский врач-инфекционист рассказал о причине роста заболеваемости в Украине. 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Украина, Вакцина, Вакцинация, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.
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