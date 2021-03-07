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Воскресенье, 07.03.2021
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Врач из Киева рассказал о новой волне коронавируса в Украине и объяснил, откуда она взялась

Врач из Киева рассказал о новой волне коронавируса в Украине и объяснил, откуда она взялась
16:07 Сегодня Телеграф

Не стихающая пандемия коронавируса Covid-19 в мире и последний рост числа заболевших в Украине обусловлены митированием вируса, сопровождаемым ростом заразности среди еще не переболевших людей.

Такое мнение выразил врач-инфекционист из Киева Евгений Дубровский на своей странице в Facebook.

"Что творится у нас в госпитале? Да, больных снова стало больше. Голые цифры еще не совсем показательны, но приток новых больных ощутимо почувствовался. Тем более, что и вокруг, среди знакомых, друзей, коллег видно даже невооруженным взглядом всплеск новых заболевших. Да и что говорить: последние из еще не болевших ковидом медиков по очереди начали болеть", - пишет медик в воскресенье, 7 марта.

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Вместе с тем, он заявил, что не поддерживает мысль, что "виноват во всем Буковель".

"Слишком много нестыковок. Буковель работает уже давно, с декабря. Был бы он очагом заражения – в январе, начале февраля мы бы увидели серьезный прирост больных. Но несмотря на ужасающие нарушения карантина во время новогодних праздников и святок ни через 2 недели, ни через месяц ничего не произошло", - отмечает Дубровский.

Он выразил уверенность, что причина в новом мутантном штамме, который уже попал в Украину: "Как и говорили британские эксперты, новый штамм (или штаммы) более заразен".

 

Тем не менее, подчеркивает врач, новый штамм не вызывает массовых повторных заражений. И не вызывает увеличения процента летальности.

"Статистика смертности по Киеву остается прежней. Просто им легче заразиться. Все те, кто был, по разным причинам, невосприимчив к уханьскому штамму, все же не смогли устоять против британского", - пишет инфекционист.

Из этого Дубровский делает вывод, что "спрятаться от ковида не получается".

"Ни карантинные меры, ни принудительная изоляция не дают людям шанса впоследствии избежать заражения. Вечно взаперти сидеть не получается. Многие специалисты так и предрекали, когда обсуждался весенний локдаун, потом зимний. Время показало, что таким способом от эпидемий не избавиться. Строгий режим пересечения границ с обследованием также не особо помогает. Нам “мутантов” все же завезли", - пишет врач-инфекционист.

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Он также опроверг время от времени появляющиеся сообщения о массовых случаях повторного заражения. "Это неправда. Повторные заражения есть, но они единичны. Это связано с особенностями формирования иммунной памяти у конкретных пациентов. Таким людям, к сожалению, не повезло. И пока тоже остается открытым вопрос, поможет ли им вакцина. Нужно тщательно исследовать этот вопрос", - пишет Дубровский.

По его словам, также не срабатывает и "позитивный сценарий", согласно которому переболевшие коронавирусом и привитые разрабатываемыми вакцинами вместе создадут коллективный иммунитет.

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Вместе с тем, подчеркивает медик, вакцинация нужна, поскольку она имеет один край важный эффект: "согласно исследованиям успешная вакцинация существенно снижает количество тяжелых форм болезни и общую смертность".

Как следствие, инфекционист призвал в первоочередном порядке обеспечить поступившими в Украину вакцинами критически тяжелые группы риска и "прекратить всю эту показуху, когда вакцинируют молодых и переболевших".

Как сообщалось, на утро воскресенья, 7 марта, в Украине зафиксировали 7 167 новых случаев заболевания коронавирусом Covid-19, что почти на две тысячи меньше, чем сутки ранее. Количество же летальных исходов с начала пандемии превысило 27 тысяч.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Все по теме:

Пандемия, Коронавирус, Штамм, заболеваемость, Covid-19, Інфекціоніст, Евгений Дубровский.
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