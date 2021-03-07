Киев покинул список антилидеров по числу новых случаев коронавируса: свежая статистика по заболеваемости COVID-19

На утро воскресенья, 7 марта, в Украине зафиксировали 7 167 новых случаев заболевания коронавирусом Covid-19, что почти на две тысячи меньше, чем сутки ранее. Количество же летальных исходов с начала пандемии превысило 27 тысяч.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в воскресенье утром на своей странице в Facebook.

По его данным, за прошедшие сутки в Украине:

госпитализированы – 3 956 человек;

летальных случаев - 103;

выздоровели – 2 147 человек.

В частности, заболели за прошедшие сутки 466 детей и 172 медработника.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (747), Львовской (601), Винницкой (587), Ивано-Франковской (543) и Закарпатской (503) областях. В Киеве было выявлено 432 случая заболевания.

Всего по стране за сутки было осуществлено 46 304 тестирований (в том числе методом ПЦР - 24868, методом ИФА - 3927, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 17509).

За все время пандемии в Украине:

заболело – 1 401 228 человек;

выздоровели – 1 196 520 человек;

летальных исходов - 27 022;

проведено ПЦР-тестов – 7 126 226.

Как сообщалось, 4 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что его страна стала первой, которая положила конец пандемии коронавируса.