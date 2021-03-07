Киев покинул список антилидеров по числу новых случаев коронавируса: свежая статистика по заболеваемости COVID-19

На утро воскресенья, 7 марта, в Украине зафиксировали 7 167 новых случаев заболевания коронавирусом Covid-19, что почти на две тысячи меньше, чем сутки ранее. Количество же летальных исходов с начала пандемии превысило 27 тысяч.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в воскресенье утром на своей странице в Facebook.
По его данным, за прошедшие сутки в Украине:
В частности, заболели за прошедшие сутки 466 детей и 172 медработника.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (747), Львовской (601), Винницкой (587), Ивано-Франковской (543) и Закарпатской (503) областях. В Киеве было выявлено 432 случая заболевания.
Всего по стране за сутки было осуществлено 46 304 тестирований (в том числе методом ПЦР - 24868, методом ИФА - 3927, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 17509).
За все время пандемии в Украине:
Как сообщалось, 4 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что его страна стала первой, которая положила конец пандемии коронавируса.