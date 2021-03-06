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Суббота, 06.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
С каждым днем выздоровевших все меньше: свежая статистика COVID-19 в Украине
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С каждым днем выздоровевших все меньше: свежая статистика COVID-19 в Украине

С каждым днем выздоровевших все меньше: свежая статистика COVID-19 в Украине
08:36 Сегодня Телеграф

На утро субботы, 6 марта, в Украине зафиксировали 9 144 новых случаев заболевания коронавирусом, что на 1011 человек меньше, чем сутки ранее. Хотя до этого, 4 и 5 марта количество новых случаев, обнаруженных за сутки было больше 10 тысяч.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

При этом за последние 24 часа заболели 563 детей и 299 медиков.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев. зарегистрирована в Киеве (682), Житомирской (749) Винницкой (714), Ивано-Франковской (676) и Закарпатской (665) областях.

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Также за минувшие сутки

госпитализированы - 3309 человек;
летальных случаев - 156;
выздоровели - 3351 человек;
Количество тестирований за сутки - 81 333 (в том числе методом ПЦР - 38972, методом ИФА - 15627, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 26734).

За все время пандемии в Украине

заболели - 1394061 человек;
выздоровели - 1194373 лица;
летальных исходов - 26 919;
проведения ПЦР-тестов - 7101358.

Отметим, что судя по опубликованной статистике, значительно поубавилось и количество выздоровевших. Если сутки ранее от коронавируса вылечились 4149 человек, то на утро субботы, 6 марта, только 3351 человек.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Израиле заявили, что справились с пандемией коронавируса.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
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Украина, Статистика, Коронавирус, Covid-19.
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