С каждым днем выздоровевших все меньше: свежая статистика COVID-19 в Украине

На утро субботы, 6 марта, в Украине зафиксировали 9 144 новых случаев заболевания коронавирусом, что на 1011 человек меньше, чем сутки ранее. Хотя до этого, 4 и 5 марта количество новых случаев, обнаруженных за сутки было больше 10 тысяч.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

При этом за последние 24 часа заболели 563 детей и 299 медиков.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев. зарегистрирована в Киеве (682), Житомирской (749) Винницкой (714), Ивано-Франковской (676) и Закарпатской (665) областях.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 3309 человек;

летальных случаев - 156;

выздоровели - 3351 человек;

Количество тестирований за сутки - 81 333 (в том числе методом ПЦР - 38972, методом ИФА - 15627, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 26734).

За все время пандемии в Украине

заболели - 1394061 человек;

выздоровели - 1194373 лица;

летальных исходов - 26 919;

проведения ПЦР-тестов - 7101358.

Отметим, что судя по опубликованной статистике, значительно поубавилось и количество выздоровевших. Если сутки ранее от коронавируса вылечились 4149 человек, то на утро субботы, 6 марта, только 3351 человек.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Израиле заявили, что справились с пандемией коронавируса.