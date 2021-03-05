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Первые в мире: украинские ученые совершили прорыв в прогнозировании осложнений Covid-19

Первые в мире: украинские ученые совершили прорыв в прогнозировании осложнений Covid-19
Обновлено 10:26 Сегодня Телеграф

Украинские ученые совершили очередной прорыв в исследовании коронавируса. В частности, им первыми в мире удалось выяснить, что степень осложнения зависит от уровня внеклеточной ДНК.

Этим достижением поделился заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени А. А. Богомольца НАН Украины, доктор медицинских наук, профессор Виктор Досенко.

"Чем выше он (уровень внеклеточной ДНК, - Авт.), то хуже прогноз", - отметил он.

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По его словам, это выяснить удалось экспериментальным путем. На этапе поступления в больницу пациентов, находившихся в состоянии обычной, средней тяжести, но имели высокий риск тяжелого течения заболевания, ученые брали кровь для определения уровня внеклеточной ДНК. В этом эксперименте приняли участие 80 пациентов с COVID-19.

"Поэтому все, что нужно людям, чтобы буквально в первый день болезни предсказать, насколько тяжелым будет течение коронавирусной болезни и, соответственно, какие препараты следует принимать, - сдать кровь на определение уровня внеклеточной ДНК", - уточнил Досенко.

 По заверению ученого, это вполне реально - нужны только набор реактивов, который обойдется недорого и спектрофлюориметр (аппарат, который позволит измерить уровень внеклеточной ДНК, - Авт.).

Как сообщал "Телеграф", ранее украинские ученые выяснили, как влияет введение стволовых клеток на легкие у пациентов с коронавирусом.

 

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
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Прогнозы, НАН Украины, Коронавирус, Осложнения, Covid-19.
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