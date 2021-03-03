Украинские ученые рассказали о прорыве в лечении коронавируса

Ученые Института молекулярной биологии и генетики поделились результатами исследования, касающегося лечения коронавируса стволовыми клетками.

Об этом говорится на странице института в Facebook.

В исследовании приняли участие 13 пациентов-мужчин, у которых на фоне COVID-19 развилась двустороння пневмония с тяжелым протеканием заболевания, и сатурацией ниже 93%.

На вторую неделю после введения стволовых клеток полностью восстановились легкие в четырех из 13 пациентов, - говорится в сообщении, где уточняется, что в эксперименте участвовали пациенты возрастом от 36 до 73 лет.

На 24 неделю только у одного из пациентов остались следы повреждений от COVID-19.

Между тем в контрольной группе из 15 пациентов, не получавших клеточной терапии, один человек умер, а у семи возникли проявления фиброзирования уже на восьмую неделю.

Отметим, согласно исследованию, которое было опубликовано ранее, уровень смертности среди госпитализированных пациентов, у которых обнаружен COVID-19, почти в три раза выше, чем среди больных гриппом.

Как сообщал "Телеграф", на утро 3 марта в Украине медики обнаружили 7 235 случаев заболевания коронавирусом.