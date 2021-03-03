Скачать
Среда, 03.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Ипотека 7%: как получить, кто может взять и чем рискуют простые украинцы (инфографика)
Ипотека 7%: как получить, кто может взять и чем рискуют простые украинцы (инфографика)
Военная авиация РФ в Беларуси: зачем Лукашенко зовет самолеты Путина и чем ему придется платить за них
Военная авиация РФ в Беларуси: зачем Лукашенко зовет самолеты Путина и чем ему придется платить за них
Ермака допрашивают по делу "вагнеровцев": раскрыты детали расследования
Ермака допрашивают по делу "вагнеровцев": раскрыты детали расследования
"Грабежи, игра ва-банк и разборки с Западом": что забыли в Ливии российские наемники
"Грабежи, игра ва-банк и разборки с Западом": что забыли в Ливии российские наемники

Украинские ученые рассказали о прорыве в лечении коронавируса

Украинские ученые рассказали о прорыве в лечении коронавируса
15:28 Сегодня Телеграф

Ученые Института молекулярной биологии и генетики поделились результатами исследования, касающегося лечения коронавируса стволовыми клетками.

Об этом говорится на странице института в Facebook.

В исследовании приняли участие 13 пациентов-мужчин, у которых на фоне COVID-19 развилась двустороння пневмония с тяжелым протеканием заболевания, и сатурацией ниже 93%.

В Украине растет смертность от коронавируса: ученые обнародовали свежие данные

На вторую неделю после введения стволовых клеток полностью восстановились легкие в четырех из 13 пациентов, - говорится в сообщении, где уточняется, что в эксперименте участвовали пациенты возрастом от 36 до 73 лет.

На 24 неделю только у одного из пациентов остались следы повреждений от COVID-19.

Между тем в контрольной группе из 15 пациентов, не получавших клеточной терапии, один человек умер, а у семи возникли проявления фиброзирования уже на восьмую неделю.

Отметим, согласно исследованию, которое было опубликовано ранее, уровень смертности среди госпитализированных пациентов, у которых обнаружен COVID-19, почти в три раза выше, чем среди больных гриппом.

Как сообщал "Телеграф", на утро 3 марта в Украине медики обнаружили 7 235 случаев заболевания коронавирусом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
Просмотры: 318

Все по теме:

Исследования, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Аваков наделал шуму в России своим заявлением о русском языке
02 В Одессе обстреляли маршрутку с пассажирами: видео после первых минут ЧП
03 Подрыв авто с военными ВСУ на Донбассе: появились новые подробности
04 "Усатая сволочь": Комаровского обвинили в проблемах с российской медициной
05 Когда день не задался: в России ремонтники чинили водонапорную башню, но остались без машины (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Рада сделала первый шаг к отмене перевода часов в Украине
Рада сделала первый шаг к отмене перевода часов в Украине
Используемые Украиной вакцины Covishield идентичны Oxford/AstraZeneca - посол Великобритании
Используемые Украиной вакцины Covishield идентичны Oxford/AstraZeneca - посол Великобритании
В Черновцах подняли бунт против жесткого карантина: фото и видео протестов
В Черновцах подняли бунт против жесткого карантина: фото и видео протестов
Родительские субботы в 2021 году: даты
Родительские субботы в 2021 году: даты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь