Украинские ученые рассказали о прорыве в лечении коронавируса

Ученые Института молекулярной биологии и генетики поделились результатами исследования, касающегося лечения коронавируса стволовыми клетками.
Об этом говорится на странице института в Facebook.
В исследовании приняли участие 13 пациентов-мужчин, у которых на фоне COVID-19 развилась двустороння пневмония с тяжелым протеканием заболевания, и сатурацией ниже 93%.
На вторую неделю после введения стволовых клеток полностью восстановились легкие в четырех из 13 пациентов, - говорится в сообщении, где уточняется, что в эксперименте участвовали пациенты возрастом от 36 до 73 лет.
На 24 неделю только у одного из пациентов остались следы повреждений от COVID-19.
Между тем в контрольной группе из 15 пациентов, не получавших клеточной терапии, один человек умер, а у семи возникли проявления фиброзирования уже на восьмую неделю.
Отметим, согласно исследованию, которое было опубликовано ранее, уровень смертности среди госпитализированных пациентов, у которых обнаружен COVID-19, почти в три раза выше, чем среди больных гриппом.
Как сообщал "Телеграф", на утро 3 марта в Украине медики обнаружили 7 235 случаев заболевания коронавирусом.