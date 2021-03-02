В Украине растет смертность от коронавируса: ученые обнародовали свежие данные

В Украине за неделю ускорился прирост числа новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, вместе с тем растет и число новых смертей.

Об этом свидетельствуют данные Национальной академии наук Украины.

В сообщении указано, что за последнюю неделю (23 февраля - 1 марта) скорость прироста числа новых случаев COVID-19 достигла и немного превзошла показатели осени 2020 года.

Среднее количество новых инфицированных ныне составляет 6353 человека в сутки. В НАН отмечают, что за последние три недели это значение практически удвоилось.

Также выросли показатели летальности у новых пациентов. Сейчас она составляет 2,8% и продолжает расти.

"Средняя госпитальная летальность за весь период наблюдений составила около 15%, летальность у больных, находящихся в отделениях интенсивной терапии - 76%, летальность у больных, находящихся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) - 89%", - говорится в сообщении.

Напомним, на утро 2 марта в Украине зафиксировали 5 336 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом, за сутки зафиксировали 162 новых случая смертей.