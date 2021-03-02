В Украине снова выросло суточное число смертей: статистика по COVID-19 на 2 марта

На утро 2 марта в Украине зафиксировали 5 336 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом, за сутки зафиксировали 162 новых случая смертей.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Стоит отметить, что в Украине выросло суточное количество смертей от коронавируса, поскольку в предыдущие дни за сутки умирало не более 100 человек.
Таким образом, за последние сутки в Украине:
В свою очередь в течении последних 24 часов самый высокий показатель количества заболевших зафиксировали в:
Стоит напомнить, что 1 марта в Украине еще одну область отнесли к красной зоне.