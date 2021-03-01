С 1 марта украинцы могут записаться на вакцинацию онлайн (инструкция)

С 1 марта 2021 года украинцы смогут записаться на вакцинацию от коронавируса через приложение "ДІЯ".

Об этом сообщил в соцсети Фейсбук премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Минцифры совместно с Минздравом создало соответствующий инструмент - Электронный список ожидания на вакцинацию. Такой цифровой продукт будет не только удобным для граждан, но и позволит эффективно организовывать сам процесс прививочной кампании", - написал Шмыгаль.

Он также напомнил, что в список ожидания можно попасть не только через портал "ДІЯ", но и просто позвонив в контакт-центр Минздрава (0 800 60 20 19).

После заполнения заявки, украинцы будут получать приглашения в пункты вакцинации согласно разработанного Минздравом плана.

Как сообщалось ранее, глава Минздрава Максим Степанов вакцинировался от коронавируса в прямом эфире.