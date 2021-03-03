В Украине за сутки резко увеличилось число госпитализаций из-за коронавируса: статистика на 3 марта

На утро 3 марта в Украине медики обнаружили 7 235 случаев заболевания коронавирусом.
Об этом сообщили глава украинского Минздрава Максим Степанов.
Таким образом, за прошедшие 24 часа в Украине:
При этом с начала распространения эпидемии в стране уже успели заразиться 1,7 миллиона человек, а выздоровели только чуть больше миллиона. В то же время число погибших от болезни превысило отметку в 26,3 тысячи человек.
Стоит напомнить, что ранее в НАН Украины рассказали об ускорении прироста новых случаев заболевания коронавирусом, а также смертей.