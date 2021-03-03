В Украине за сутки резко увеличилось число госпитализаций из-за коронавируса: статистика на 3 марта

На утро 3 марта в Украине медики обнаружили 7 235 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили глава украинского Минздрава Максим Степанов.

Таким образом, за прошедшие 24 часа в Украине:

были госпитализированы 3 486 человек,

умерло 185 человек,

выздоровели 5 118 пациентов,

провели тестов на коронавирус - 85 043.

При этом с начала распространения эпидемии в стране уже успели заразиться 1,7 миллиона человек, а выздоровели только чуть больше миллиона. В то же время число погибших от болезни превысило отметку в 26,3 тысячи человек.