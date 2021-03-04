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Пятница, 05.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Весной коронавирус сильнее атакует организм: ученый назвал причину

Весной коронавирус сильнее атакует организм: ученый назвал причину
23:42 Чт, 4 Март 2021 Телеграф

Третья волна коронавируса, наступившая в конце февраля - начале марта, таит в себе новые угрозы, отличные от событий осени 2020 года. Всему виной гиперэкспрессия вирусного рецептора ACE2.

Об этом на своей странице в Facebook написал ученый Владимир Галицкий.

"Количество ACE2 резко возрастает на поверхности клеток эпителия альвеол легких. Во-первых, это резко повышает восприимчивость - для гарантированной встречи вириона (вирусной частицы) с рецептором становится нужно в сотни раз меньшее количество вирионов", - отмечает медик.

Весенняя волна эпидемии коронавируса будет тяжелее предыдущих: как уберечься

Кроме этого, по словам ученого, для поражения всего объёма легких также требуется меньшее количество вирионов. В дополнение, появляется возможность к суперраспространению, так как , с большой площади восприимчивого и зараженного эпителия выделяется огромное количество новых вирионов, причем в виде аэрозоля. Также стоит учесть, что поражения исключает из газообмена сразу большую часть легочной ткани. И напоследок, массивное вирусное поражение легких может вызвать высвобождение большого количества медиаторов воспаления - цитокиновый шторм.

Проще говоря, во время весенней волны легкие становятся основным объектом поражения в организме.

Напомним, Украина готовится расширить жесткий локдаун из-за третьей волны COVID-19.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Коронавирус, Владимир Галицкий, Третья волна, Covid-19.
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