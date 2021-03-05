Вторые сутки больше 10 тысяч новых случаев: статистика коронавируса на 5 марта в Украине

На утро пятницы, 5 марта, в Украине зафиксировано 1155 новых случаев коронавируса, что на 98 человек больше, чем сутки ранее.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
При этом за сутки коронавирусом заболели 577 детей и 345 медработников. В то же время, за последние сутки умерли на 22 человека меньше, чем на утро четверга, 4 марта, но и вылечились на 688 человек меньше.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (910), Винницкой (816), Закарпатской (748), Ивано-Франковской (737) и Житомирской (695) областях.
Госпитализированы - 3355 человек;
Летальных случаев - 172;
Выздоровели - 4149 человек;
Количество тестирований за сутки - 83 756 (в том числе методом ПЦР - 40393, методом ИФА - 16127, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 27236).
заболели - 1384917 человек;
выздоровели - 1191022 человек;
летальных исходов - 26 763;
проведения ПЦР-тестов - 7062386.
Как сообщал "Телеграф", ранее доктор Евгений Комаровский объяснил насколько эффективна и безопасна индийская вакцина Covishield от коронавируса, недавно завезенная в Украину.