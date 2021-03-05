Вторые сутки больше 10 тысяч новых случаев: статистика коронавируса на 5 марта в Украине

На утро пятницы, 5 марта, в Украине зафиксировано 1155 новых случаев коронавируса, что на 98 человек больше, чем сутки ранее.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

При этом за сутки коронавирусом заболели 577 детей и 345 медработников. В то же время, за последние сутки умерли на 22 человека меньше, чем на утро четверга, 4 марта, но и вылечились на 688 человек меньше.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (910), Винницкой (816), Закарпатской (748), Ивано-Франковской (737) и Житомирской (695) областях.

Также за минувшие сутки

Госпитализированы - 3355 человек;

Летальных случаев - 172;

Выздоровели - 4149 человек;

Количество тестирований за сутки - 83 756 (в том числе методом ПЦР - 40393, методом ИФА - 16127, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 27236).

За все время пандемии в Украине

заболели - 1384917 человек;

выздоровели - 1191022 человек;

летальных исходов - 26 763;

проведения ПЦР-тестов - 7062386.

Как сообщал "Телеграф", ранее доктор Евгений Комаровский объяснил насколько эффективна и безопасна индийская вакцина Covishield от коронавируса, недавно завезенная в Украину.