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Четверг, 04.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Украина оказалась на пороге нового локдауна: в каких областях ситуация с коронавирусом хуже всего (инфографика)

Украина оказалась на пороге нового локдауна: в каких областях ситуация с коронавирусом хуже всего (инфографика)
Обновлено 18:33 Сегодня Телеграф

Стоит ли украинцам ждать третьего локдауна из-за COVID-19 на фоне резкого скачка количества новых случаев коронавируса на утро, 4 марта, - 10 057 случаев против 7235 случаев на среду, 3 марта.

"Телеграф" составил инфографику по показателям Минздрава на четверг, 4 марта, в которой наглядно видно, сколько областей в Украине находятся в "красной", в "оранжевой" и в "желтой" зонах.

Так, в "красной" зоне на данный момент находятся Житомирская и Ивано-Франковская области. У них больше чем у других областей превышен эпидпорог (120,1% и 215,2% соответственно при максимуме в 100%).

На "пятки" им наступают и в любое время могут перейти из "оранжевой" зоны в "красную" еще девять областей - Винницкая, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская.

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В "желтую" зону на данный момент входят: Киев, Волынская, Ровенская, Хмельницкая, Черниговская, Полтавская, Луганская, Харьковская, Черкасская, Херсонская, Одесская, Кировоградская, Днепропетровская.

Какие области входят в красную, оранжевую и желтую зоны

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что в Украину пришел "британский" штамм коронавируса. Его обнаружили у нескольких жителей Ивано-Франковска.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
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Все по теме:

Украина, Коронавирус, Инфографика, Красная зона, Covid-19, Локдаун.
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