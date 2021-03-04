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Четверг, 04.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Уже 9 областей Украины находятся на пороге "красной" зоны эпидемиологической опасности

Уже 9 областей Украины находятся на пороге "красной" зоны эпидемиологической опасности
14:53 Сегодня Телеграф

Министерство здравоохранения Украины обновило перечень зон по показателям заболевания коронавирусом Covid-19, уровня госпитализаций и наполненности медучреждений.

Как сообщается в четверг, 4 марта, на сайте Минздрава, в Украине, как и раньше, в "красный" уровень эпидемической опасности распространения коронавирусной болезни COVID-19 сохраняется в трех областях: Ивано-Франковской, Черновицкой и Житомирской.

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В "оранжевую" зону риска отнесены сразу 9 областей страны: Винницкая, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская.

Все остальные регионы, включая Киев, имеют "желтый" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

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"Красный" уровень, согласно определению Минздрава, устанавливается на уровне регионов, если в течение трех дней превышены 2 или более показателей:

  1. загруженность коек, обеспеченных поставками медицинского кислорода в определенных учреждениях здравоохранения - более 65%;
  2. количество тестирований методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2 в течение последних 7 дней на 100 тыс. населения - менее 300;
  3. количество госпитализаций в течение последних 7 дней на 100 тыс. населения - более 60;
  4. коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2) - более 20%;
  5. рост госпитализаций в течение последних 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом - более 50%.

"Оранжевый" - предупредительный уровень, который свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации в регионе, что может привести к введению усиленных ограничительных противоэпидемических мероприятий. Устанавливается на уровне регионов, если превышен хотя бы один показатель:

  1. заболеваемость гриппом и ОРВИ превышает эпидемический порог;
  2. загруженность коек, обеспеченных поставками медицинского кислорода в определенных учреждениях здравоохранения - более 65%;
  3. количество тестирований методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2 в течение последних 7 дней на 100 тыс. населения - менее 300;
  4. количество госпитализаций в течение последних 7 дней на 100 тыс. населения - более 60;
  5. коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2) - более 20%;
  6. рост госпитализаций в течение последних 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом - более 50%.

"Желтый" уровень действует как базовый на уровне всей страны.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Минздрав, Коронавирус, Красная зона, Covid-19, Оранжевая зона.
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