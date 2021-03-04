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Четверг, 04.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Весенняя волна эпидемии коронавируса будет тяжелее предыдущих: как уберечься

Весенняя волна эпидемии коронавируса будет тяжелее предыдущих: как уберечься
15:58 Сегодня Телеграф

Весенняя волна Covid-19 будет характеризоваться более высоким уровнем заболеваемости чем та, что была осенью 2020 года. Количество летальных случаев также возрастет.

Об этом на своей странице в Facebook написал ученый Владимир Галицкий.

"Весенняя волна COVID-19 в Украине будет продолжаться до середины мая. Пик - начало апреля. Ежедневное количество новых случаев на пике – 40000.  Ежедневное количество смертей на пике - 1000 и выше, особенно если возможности системы здравоохранения "будут исчерпаны", - говорит врач.

Владимир Галицький также дал несколько советов, как уберечься от неприятной напасти.

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Украинцам следует реже пользоваться общественным транспортом и посещать спортзалы. Также не стоит лишний раз находиться в кафе, барах и пабах, где необходимо снять маску для приема пищи. Избегать контактов, без которых можно обойтись, а также носите респираторы FFP3 и очки. Ну и нелишним будет вакцинироваться при первой же удобной возможности.

Напомним, Украина готовится расширить жесткий локдаун из-за третьей волны COVID-19.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Все по теме:

Коронавирус, Владимир Галицкий, Третья волна, Рекомендации врачей, Covid-19.
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