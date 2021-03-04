Весенняя волна эпидемии коронавируса будет тяжелее предыдущих: как уберечься

Весенняя волна Covid-19 будет характеризоваться более высоким уровнем заболеваемости чем та, что была осенью 2020 года. Количество летальных случаев также возрастет.

Об этом на своей странице в Facebook написал ученый Владимир Галицкий.

"Весенняя волна COVID-19 в Украине будет продолжаться до середины мая. Пик - начало апреля. Ежедневное количество новых случаев на пике – 40000. Ежедневное количество смертей на пике - 1000 и выше, особенно если возможности системы здравоохранения "будут исчерпаны", - говорит врач.

Владимир Галицький также дал несколько советов, как уберечься от неприятной напасти.

Украинцам следует реже пользоваться общественным транспортом и посещать спортзалы. Также не стоит лишний раз находиться в кафе, барах и пабах, где необходимо снять маску для приема пищи. Избегать контактов, без которых можно обойтись, а также носите респираторы FFP3 и очки. Ну и нелишним будет вакцинироваться при первой же удобной возможности.

Напомним, Украина готовится расширить жесткий локдаун из-за третьей волны COVID-19.