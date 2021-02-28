Нам с этим придется жить: врачи спрогнозировали исход пандемии COVID-19 в мире

COVID-19 никуда не исчезнет после массовой вакцинации, считают эксперты. Он станет эндемическим заболеванием.

Это означает, что, согласно Центру по контролю за заболеваниями, существует "постоянное присутствие и/или обычная распространенность болезни или инфекционного агента в популяции в пределах географической области". То есть, коронавирус станет таким же повседневным явлением как, например, грипп, сообщает cnbc.

"COVID станет постоянной частью человеческого существования", - считает профессор Института иммунологии в Ла-Холле Эрика Оллманн Сапфайр.

По ее мнению, при эндемическом коронавирусе люди станут легче его переносить. Если COVID-19 продолжит непрерывно распространяться, скорее всего, это будет не так серьезно. Как правило, с каждой последующей инфекцией у вас развивается более сильный иммунный ответ. Скорей всего ежегодные однократные ревакцинации от коронавируса станут нормой, как и ежегодные прививки от гриппа.

"Я думаю, что это станет частью нашей культуры (для врачей), чтобы говорить, есть ли у вас (бактериальная инфекция) или у вас есть вирус? У вас есть вирус, это грипп, или это коронавирус, или это что-то еще?”, – добавила Сапфайр.

Напомним, каждый пятый украинец имеет иммунитет к Covid-19.