Когда вспышка коронавируса в "красных зонах" пойдет на спад: в Минздраве озвучили прогноз

Медики прогнозируют снижение уровня заболеваемости Covid-19 в некоторых регионах Украины через две-три недели. Причиной этому они видят в усилении карантина в областях путем перехода к "красной зоне".

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил главный врач Украинского центра контроля и мониторинга заболеваний Министерства здравоохранения Роман Родына.

"При условии соблюдения карантина как гражданами, так и субъектами предпринимательской деятельности в красных зонах через 2-3 недели заболеваемость должна уменьшиться", – уточнил Родына, имея ввиду Ивано-Франковскую, Черновицкую и Житомирскую области.

По словам врача, начиная со второй половины марта – начале апреля, эпидемическая кривая по острым вирусно-респираторным инфекциям, к которым относится и коронавирус, начинает идти на спад.

Роман Родына добавил, что вспышку эпидемии Covid-19 в феврале-марте в Украине было легко спрогнозировать, так как в начинается учеба в школах и ВУЗах, а также увеличивается частота общения людей после январских праздников.

Отметим, что в Минздраве прогнозируют введение "красных зон" в Винницкой и Николаевской областях.

Напомним, Закарпатская область теперь также отнесена к "красной зоне" карантина.