Жесткий карантин охватывает все больше областей: Киев оказался на грани "красной" зоны

Министерство здравоохранения опубликовало в субботу, 6 марта, обновленную информацию по карантинным зонам по уровню распространения коронавирусной болезни COVID-19. Киев и Хмельницкая область оказались в "оранжевой зоне".

Об этом сообщается на сайте ведомства.

В "оранжевую зону" попадают регионы, где уровень госпитализаций составляет более 60 человек на 100 тысяч населения. В столице этот цифра насчитывает 60,2. В Хмельницкой области, которая только вчера перешла порог с "желтой зоны" в "оранжевую" коэффициент госпитализации насчитывает 64,9 на 100 000. Данный переход не влияет на введение новых ограничений, однако, это показатель приближения региона к более серьезным карантинным мерам в будущем.

Также "оранжевыми" остаются Винницкая, Донецкая, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская и Тернопольская области.

К "красной зоне" карантина относятся Житомирская, Ивано-Франковская, Черновицкая области и Закарпатье.

Остальные области попали в "желтую" зону.

Напомним, Закарпатская область теперь также отнесена к "красной зоне" карантина.