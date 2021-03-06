В четвертой области вводят "красную зону" карантина

Закарпатская область теперь также отнесена к "красной зоне" карантина, в связи с ухудшением там ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Изменения наступят с понедельника, 8 марта.

Об этом в своем telergram-канале заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов. По его словам, такое решение было принято на внеочередном заседании Госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС в субботу, 6 марта

"Решено установить с 00 часов 00 минут 8 марта 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Закарпатской области и внесение на территории Закарпатской области ограничительных противоэпидемических мер, предусмотренных для "красного" уровня эпидемической опасности", – отметил чиновник.

Добавим, что по состоянию на утро субботы, 6 марта, в Закарпатской области зафиксировано 665 новых случаев заражения коронавирусом за сутки.

Напомним, в четверг, 4 марта, Министерство здравоохранения Украины обновило перечень зон по показателям заболевания коронавирусом Covid-19, уровня госпитализаций и наполненности медучреждений.