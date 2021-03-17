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Львов уходит на жесткий карантин: сроки и список ограничений

Львов уходит на жесткий карантин: сроки и список ограничений
13:50 Сегодня Телеграф stockworld

Львов с пятницы, 19 марта, уходит более чем на неделю на жесткий карантин.

Об этом в среду, 17 марта, заявил городской голова Львова Андрей Садовой на своей странице в соцсети Facebook со ссылкой на решение Комиссии по ТЭБ и ЧС.

"С пятницы, 19 марта, на территории львовской общины вводим усиленный карантин, который будет действовать до 28 марта", - написал мэр Львова.

Он также перечислил меры, которые будут действовать на территории города во время жесткого карантина:

  • младшая школа переходит на каникулы. Старшие классы продолжают дистанционное обучение;
  • прекращают работу все учреждения культуры: театры, кинотеатры, музеи, концертные площадки;
  • заведения общественного питания работают "на вынос" и доставку;
  • в торговых центрах работают продуктовые магазины, аптеки и зоомагазины;
  • хозяйственные магазины работают на выдачу по предварительному заказу;
  • все массовые мероприятия переносятся;
  • салоны красоты и спортивные залы работают по индивидуальной предварительной записи.

Садовой пояснил, что город решил не ждать решения Кабмина Украины и принял такое решение сейчас из-за не снижающейся динамики госпитализации тяжелых больных.

"Должны сделать все необходимое для того, чтобы не допустить коллапса медицинской системы города. Это время, за которое сможем обустроить дополнительные места в больницах и поликлиниках. Также это единственная возможность оборвать цепочку заболевания", - подчеркнул мэр Львова.

В желтой зоне остались только четыре области: в Украине расширили границы жесткого карантина

Согласно данным СНБО Украины, за прошедшие сутки во Львовской области подтвердили 884 новых случая заражения коронавирусом, 17 человек скончались, 294 - выздоровели. Количество болеющих в регионе за сутки выросло на 573 и составляет 12 959 человек.

Как сообщалось, на утро 17 марта украинские медики зарегистрировали 11 833 случая заболевания коронавирусом. При этом, в стране уже второй день подряд высокий показатель смертности - 289 человек. За сутки было госпитализировано 4887 больных. При этом Львовская область оказалась в числе лидеров по приросту новых заболевших коронавирусом.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Львов, Андрей Садовой, Локдаун, Жесткий карантин.
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