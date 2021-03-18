В "Шахтере" жестко раскритиковали запрет для зрителей на матч с "Ромой"

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал в своем facebook ситуацию с решением киевских властей запретить болельщикам посетить ответный матч 1/8 финала Лиги Европы 2020/21 "Шахтер" - "Рома".

По мнению функционера, власти должны были заранее, а не за один день до начала поединка, предупредить болельщиков о таком решении, ведь многие фаны "Шахтера" уже находились на пути в Киев, где пройдет игра. Кроме того, Палкин упрекнул власти, которые принимали данное решение, основываясь на данных, что поединок посетят 35 тысяч человек, хотя на самом деле планировалось допустить лишь 14 тысяч. Также Сергей находится в недоумении, ведь под запрет попадают только футбольные матчи, в то время как крытые спортивные комплексы, кафе, рестораны и ТРЦ продолжают работать в штатном режиме.

"ФК "Шахтер" и болельщики клуба по всей Украине внимательно ждут ответов ответственных лиц, которые допустили подобное решение. Однако есть твердая уверенность, что вопросы так и останутся без ответов", - написал Палкин на своей страничке в facebook, отметив, что болельщики в полном объеме получат возврат средств за купленные билеты.

Матч "Шахтер" - "Рома" состоится 18 марта на НСК "Олимпийский" в Киеве, начало встречи - в 19:55 по местному времени. Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть эту игру в прямом эфире в Украине.

Первый матч между "Горняками" и "Волками" завершился разгромной победой римллян. Теперь букмекеры не верят в успех донецкой команды.

"Телеграф" напоминает, что вечером 17 марта постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА приняла решение о запрете болельщикам посещать матч "Шахтер" - "Рома". Отметим, утром 18 марта стало известно, что в Киеве с 20 марта вводится трехнедельный карантин. "Телеграф" подробно рассказал, какие сферы затронет новый локдаун.