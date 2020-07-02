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Ребров признан тренером года

Ребров признан тренером года
Обновлено 07:41 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер
Он помог Ференцварошу защитить чемпионский титул в Венгрии.

Украинский наставник Сергей Ребров признан лучшим тренером года в Венгрии. Под его руководством Ференцварош защитил чемпионский титул.

«Я хорошо общался с командой, у нас было взаимное доверие. Игроки смогли защитить титул, они хотели играть еще лучше», — сказал Ребров.

Ребров возглавил Ференцварош летом 2018 года — с Фради украинец выиграл два чемпионских титула за два года работы. Контракт украинского наставника рассчитан еще на три года. Интерес к Реброву приписывают различным европейским клубам, в числе которых и Динамо.

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В этом сезоне чемпионами Венгрии стали и украинские полузащитника Ференцвароша — Игорь Харатин, Александр Зубков и Даниил Игнатенко, покинувший клуб зимой. Напомним, что Фради выкупили контракт Зубкова у Шахтера. Горняки получили один миллион евро за переход украинца.

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Все по теме:

Футбол, Сергей Ребров, ФК Ференцварош.

Автор:

Телеграф
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