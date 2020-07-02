Ребров признан тренером года

Он помог Ференцварошу защитить чемпионский титул в Венгрии.

Украинский наставник Сергей Ребров признан лучшим тренером года в Венгрии. Под его руководством Ференцварош защитил чемпионский титул.

«Я хорошо общался с командой, у нас было взаимное доверие. Игроки смогли защитить титул, они хотели играть еще лучше», — сказал Ребров.

Ребров возглавил Ференцварош летом 2018 года — с Фради украинец выиграл два чемпионских титула за два года работы. Контракт украинского наставника рассчитан еще на три года. Интерес к Реброву приписывают различным европейским клубам, в числе которых и Динамо.

В этом сезоне чемпионами Венгрии стали и украинские полузащитника Ференцвароша — Игорь Харатин, Александр Зубков и Даниил Игнатенко, покинувший клуб зимой. Напомним, что Фради выкупили контракт Зубкова у Шахтера. Горняки получили один миллион евро за переход украинца.