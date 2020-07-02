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Гол Ярмоленко принес победу Вест Хэму над Челси 3:2 (Видео)

Гол Ярмоленко принес победу Вест Хэму над Челси 3:2 (Видео)
07:24 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
Команда Ярмоленко Вест Хэм совершила камбэк в домашнем матче против Челси.

Проигрывая по ходу первого тайма Вест Хэм сумел найти силы и отыграться 1:1. К тому же, первый гол Соучека не был защитан.

Во втором тайме Антонио вывел команду молотобойцев вперед, но Виллиан оформил дубль и сравнял счет в матче.

На 89-й минуте в контратаке Андрей Ярмоленко получил пас из глубины поля и фирменно пробил с левой низом в угол - долгожданная победа Вест Хэма.

Гол Андрея Ярмоленко

Обзор матча

Вест Хэм — Челси 3:2

Голы: Соучек, 45+4. Антонио, 51, Ярмоленко, 89 — Виллиан, 41 (пен.), 72

Вест Хэм: Фабиански — Фредерикс, Диоп, Огбонна, Крессвелл — Райс, Соучек — Боуэн (Ярмоленко, 77), Форналс (Бальбуэна, 90+2), Лансини (Уилшир, 68) — Антонио.

Челси: Аррисабалага — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Алонсо — Баркли (Лофтус-Чик, 63), Канте, Ковачич (Маунт, 53) — Виллиан, Абрахам (Жиру, 63), Пулишич.

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Вест Хэм добыл первую победу после 29 февраля и теперь 3 очка отделяют от зоны вылета - команда идет на 16-м месте.

Челси же мог подняться на 3-е место, ведь Лестер проиграл свой матч, но команда Ярмоленко была с этим не согласна.

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Все по теме:

ФК Вест Хэм Юнайтед, АПЛ, Андрей Ярмоленко.

Автор:

Телеграф
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