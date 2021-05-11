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Ребров хочет переманить Ярмоленко и Сидорчука в свой клуб

Ребров хочет переманить Ярмоленко и Сидорчука в свой клуб
Обновлено 12:03 Сегодня Телеграф Фото: Instagram ftcofficial

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров хочет усилить свою команду известными украинскими исполнителями. Об этом сообщает index.

Ребров рассказал, почему украинские тренеры "Динамо" не хотели работать с испанцами

По информации источника, на радары специалиста попали известные украинские футболисты Андрей Ярмоленко, представляющий "Вест Хэм" и Сергей Сидорчук, выступающий за "Динамо". Кроме того, сообщается, что Ребров хочет получать оклад в Венгрии на уровне киевского Динамо. Издание отмечает, что украинский специалист может покинуть команду уже в это межсезонье, если требования наставника не будут выполнены.

"Телеграф" напоминает, что в сезоне 2020/21 Ребров привел "Ференцварош" к третьему чемпионству подряд, такое случилось впервые почти за сто лет. Кроме того, Ребров вывел команду в групповой раунд Лиги чемпионов.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Футбол, Сергей Ребров, ФК Ференцварош, Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук.
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