Ребров хочет переманить Ярмоленко и Сидорчука в свой клуб

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров хочет усилить свою команду известными украинскими исполнителями. Об этом сообщает index.

По информации источника, на радары специалиста попали известные украинские футболисты Андрей Ярмоленко, представляющий "Вест Хэм" и Сергей Сидорчук, выступающий за "Динамо". Кроме того, сообщается, что Ребров хочет получать оклад в Венгрии на уровне киевского Динамо. Издание отмечает, что украинский специалист может покинуть команду уже в это межсезонье, если требования наставника не будут выполнены.

"Телеграф" напоминает, что в сезоне 2020/21 Ребров привел "Ференцварош" к третьему чемпионству подряд, такое случилось впервые почти за сто лет. Кроме того, Ребров вывел команду в групповой раунд Лиги чемпионов.