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Форвард сборной Украины забил гол в Бельгии (видео)

Форвард сборной Украины забил гол в Бельгии (видео)
Обновлено 12:27 Сегодня Телеграф Фото: Twitter kaagent

В среду, 19 мая, "Гент" в рамках матча 5-го тура плей-офф чемпионата Бельгии за выход в Лигу конференций принимал "Стандард". Встреча, проходившая на "Геламко Арене", завершилась убедительной победой хозяев со счетом 2:0. Один из голов в поединке записал на свой счет украинец Роман Яремчук.

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"Гент" вышел вперед уже в дебюте встречи. На 7-й минуте Йонас Маледе открыл счет. А уже в компенсированное время форвард сборной Украины Яремчук закатил мяч в пустые ворота, установив окончательный счет в поединке.

Видео гола Маледе:

Видео гола Яремчука:

Отметим, эта победа позволила "Генту" вырваться в лидеры раунда плей-офф за Лигу конференций. 22 мая "Мехелен" и "Гент" в очном противостоянии решат судьбу последней путевки в еврокубки от Бельгии. К слову, за "Мехелен" выступает украинец Марьян Швед, который недавно записал на свой счет победный гол.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Украины, Бельгия, Футбол, Роман Яремчук, ФК Стандард, ФК Гент.
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