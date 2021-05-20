Форвард сборной Украины забил гол в Бельгии (видео)

В среду, 19 мая, "Гент" в рамках матча 5-го тура плей-офф чемпионата Бельгии за выход в Лигу конференций принимал "Стандард". Встреча, проходившая на "Геламко Арене", завершилась убедительной победой хозяев со счетом 2:0. Один из голов в поединке записал на свой счет украинец Роман Яремчук.

"Гент" вышел вперед уже в дебюте встречи. На 7-й минуте Йонас Маледе открыл счет. А уже в компенсированное время форвард сборной Украины Яремчук закатил мяч в пустые ворота, установив окончательный счет в поединке.

Видео гола Маледе:

Видео гола Яремчука:

Отметим, эта победа позволила "Генту" вырваться в лидеры раунда плей-офф за Лигу конференций. 22 мая "Мехелен" и "Гент" в очном противостоянии решат судьбу последней путевки в еврокубки от Бельгии. К слову, за "Мехелен" выступает украинец Марьян Швед, который недавно записал на свой счет победный гол.