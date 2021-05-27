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Сборная Украины несет серьезные потери перед Евро-2020

Сборная Украины несет серьезные потери перед Евро-2020
Обновлено 16:02 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

Сборная Украины из-за травм потеряла сразу двоих игроков основной обоймы.

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По информации zbirna, полузащитник "Аталанты" Виктор Коваленко прибыл в Киеве и после прохождения МРТ у него обнаружили частичный разрыв задней поверхности бедра. Тренироваться хавбек сможет только в середине июня.

Евгений Коноплянка не успеет восстановиться к началу Евро-2020, утверждает football.ua. Сообщается, что восстановление футболиста от мышечного повреждения займет много времени, и его участие в ЧЕ-2020 исключено.

"Телеграф" напоминает, что Евро-2020 стартует уже 11 июня. На групповой стадии турнира сборная Украины сыграет в квартете С вместе с командами Нидерландов, Австрии и Северной Македонии. Отметим, перед ЧЕ-2020 нашу команду ожидает еще два спарринга.

Ранее "Телеграф" сообщал, что сборная Украины сохранила свою позицию в обновленном рейтинге ФИФА за май.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Сборная Украины, Футбол, Евро-2020, Виктор Коваленко, Евгений Коноплянка.
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