Скачать
Четверг, 27.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
"Ломаченко хотел покончить с собой": Лопес сделал громкое заявление (видео)
"Ломаченко хотел покончить с собой": Лопес сделал громкое заявление (видео)
Нокаут месяца: боксер вырубил дебютанта одним ударом (видео)
Нокаут месяца: боксер вырубил дебютанта одним ударом (видео)
Украинская звезда ММА похвасталась стальным прессом (фото)
Украинская звезда ММА похвасталась стальным прессом (фото)
Сборная Украины несет серьезные потери перед Евро-2020
Сборная Украины несет серьезные потери перед Евро-2020

Жена украинского футболиста похвасталась упругими ягодицами в бикини (фото)

Жена украинского футболиста похвасталась упругими ягодицами в бикини (фото)
16:19 Сегодня Телеграф Фото: Instagram a.nastasica

Жена вратаря "Реала" и сборной Украины Андрея Лунина Анастасия порадовала подписчиков соблазнительным снимком с отдыха в Испании. Красотка похвасталась фигурой в купальнике.

Украинская теннисистка, которая сведет с ума любого (фото)

На фото жена футболиста плавает в бассейне с бокалом вина, опираясь на надувной матрас в виде "дольки киви", что безумно порадовало подписчиков Анастасии, которым удалось рассмотреть ее фигуру.

"Глазами мужа", - подписала фото Анастасия.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от (@a.nastasica)

Менее чем за сутки снимок набрал более двух тысяч лайков и множество лестных комментариев: "Красиво", "Огонь", "Как всегда безупречно", "Секси", "Ты очень красивая", "Горячая детка", "Упругие ягодицы".

Анастасия Лунина

Анастасия Лунина

Анастасия Лунина

Анастасия Лунина

Ранее "Телеграф" сообщал, что главный тренер "Реала" Зинедин Зидан покинул свой пост.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 158

Все по теме:

Сборная Украины, Футбол, Андрей Лунин, Анастасия Лунина.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинская теннисистка, которая сведет с ума любого (фото)
02 Футболист сборной Украины женился после матча с Бахрейном: горячие фото избранницы
03 "Верес" завоевал путевку в элиту украинского футбола
04 "Вильярреал" выиграл Лигу Европы в серии пенальти: видеообзор финала с "Ман Юнайтед"
05 "Вильярреал" - "Манчестер Юнайтед": фавориты пропустили первыми (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь