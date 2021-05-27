Жена украинского футболиста похвасталась упругими ягодицами в бикини (фото)

Жена вратаря "Реала" и сборной Украины Андрея Лунина Анастасия порадовала подписчиков соблазнительным снимком с отдыха в Испании. Красотка похвасталась фигурой в купальнике.

На фото жена футболиста плавает в бассейне с бокалом вина, опираясь на надувной матрас в виде "дольки киви", что безумно порадовало подписчиков Анастасии, которым удалось рассмотреть ее фигуру.

"Глазами мужа", - подписала фото Анастасия.

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Менее чем за сутки снимок набрал более двух тысяч лайков и множество лестных комментариев: "Красиво", "Огонь", "Как всегда безупречно", "Секси", "Ты очень красивая", "Горячая детка", "Упругие ягодицы".

Ранее "Телеграф" сообщал, что главный тренер "Реала" Зинедин Зидан покинул свой пост.