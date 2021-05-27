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Зидан покинул "Реал"

Зидан покинул "Реал"
Обновлено 13:26 Сегодня Телеграф Фото: Instagram zidane

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан покинул команду. Об этом сообщает официальный сайт "Сливочных".

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"Королевский клуб" отметил, что французский специалист является легендой мадридского суперклуба, и "Реал" всегда будет домом для него.

"Мы должны уважать решение Зидана и выразить наше восхищение его профессионализмом, преданностью и страстью к игре, которые он проявлял в течение всех этих лет, а также его значимостью для "Реала". Зидан - одна из легенд клуба, и для нас он гораздо больше чем просто тренер или футболист. Он знает, что находится в сердце "Реала" и что клуб всегда будет его домом", - гласит сообщение пресс-службы "Реала" на официальном сайте клуба.

Отметим, в текущем сезоне "Реал" занял второе место по итогам Примеры, пробился в полуфинал Лиги чемпионов, где уступил "Челси". Кроме того, команда довольно рано вылетела из Кубка Испании, а также проиграла Атлетику в полуфинале Суперкубка Испании.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Реал, Футбол, Зинедин Зидан.
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