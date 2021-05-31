Путь на матчи Евро-2020 открыт: стали известны правила въезда для украинских болельщиков в Бухарест

В Румынии, где будет проводиться Евро-2020 по футболу, обнародовали правила для болельщиков, которые хотят попасть на матчи в Бухаресте. Это касается и фантов из Украины.

О них сообщает Украинская ассоциация футбола.

Так, с 1 июня для пересечения границы Румынии отменяется разный подход для иностранцев из стран красной, желтой и зеленой зон карантина из-за коронавируса.

В частности, к примеру, украинцы, которые планируют посетить Бухарест во время Евро-2020, для въезда в страну должны предоставить один из трех документов:

паспорт вакцинации (процедура должна состояться менее чем за 10 дней до въезда в Румынию)

справку о наличии антител типа IgG (тест должен быть проведен максимум за 14 дней до въезда в Румынию)

отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до въезда в Румынию

При этом эти правила введены для тех, кто планирует ехать именно на турнир и будут находиться в Бухаресте не более 72 часов (трех суток).

Те же иностранцы, страны которых находятся в красной зоне и не покинут территорию Румынии в течение трех дней, на четвертый день будут отправлены на двухнедельный карантин по адресу, заявленному для проживания при въезде в страну.

Отметим, что к "красным" странам относятся те, где в течение последних 14 дней уровень случаев COVID-19 превышает 3 на 1000 жителей.

Справка

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная Украины на групповой стадии турнира сыграет в квартете С вместе с командами Австрии, Нидерландов и Северной Македонии.

Румыния получила четыре матча в рамках Евро-2020, в том числе два с участием сборной Украины. На групповом этапе украинцы сыграют в Бухаресте на Национальном стадионе с Северной Македонией 17 июня и с Австрией 21 июня при 25% вместимости стадиона.

Как сообщал "Телеграф", с 1 июня Болгария открывает свои границы для украинских туристов.