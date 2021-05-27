Болгария накануне туристического сезона меняет правила въезда для украинцев: что важно знать

С 1 июня Болгария открывает свои границы для украинских туристов. Правда, необходимо выполнить ряд условий.
Об этом сообщается на странице Консульского отдела посольства Украины в Болгарии в Facebook.
Так, гражданам Украины разрешено въезжать на территорию страны при наличии одного из перечисленных ниже документов:
• сертификата вакцинации. Въезд будет разрешен при наличии соответствующего количества доз вакцин против COVID-19 и окончания 14-дневного срока со дня введения последней дозы вакцины;
• справки, которая показывает отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР. Он должен быть сделан за 72 часа до пересечения границы или отрицательный результат быстрого антигенного теста, проведенного за 48 часов до въезда в страну.
• документа, показывает положительный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР или быстрого антигенного теста для лиц, переболевших COVID-19 в период от 15 до 180 дней от указанной в документе даты проведения исследования.
Детям до 5 лет разрешено въезжать в Болгарию без документов, требуемых выше.
Свободный въезд украинцам в Болгарию будет действовать до 31 июля.
Как сообщал "Телеграф", в Украине по состоянию на утро 27 мая зафиксировано 3 509 новых случаев заболевания коронавирусом.