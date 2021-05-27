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Четверг, 27.05.2021
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Болгария накануне туристического сезона меняет правила въезда для украинцев: что важно знать

Болгария накануне туристического сезона меняет правила въезда для украинцев: что важно знать
Обновлено 20:15 Сегодня Телеграф

С 1 июня Болгария открывает свои границы для украинских туристов. Правда, необходимо выполнить ряд условий.

Об этом сообщается на странице Консульского отдела посольства Украины в Болгарии в Facebook.

Так, гражданам Украины разрешено въезжать на территорию страны при наличии одного из перечисленных ниже документов:

• сертификата вакцинации. Въезд будет разрешен при наличии соответствующего количества доз вакцин против COVID-19 и окончания 14-дневного срока со дня введения последней дозы вакцины;

• справки, которая показывает отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР. Он должен быть сделан за 72 часа до пересечения границы или отрицательный результат быстрого антигенного теста, проведенного за 48 часов до въезда в страну.

• документа, показывает положительный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР или быстрого антигенного теста для лиц, переболевших COVID-19 в период от 15 до 180 дней от указанной в документе даты проведения исследования.

Детям до 5 лет разрешено въезжать в Болгарию без документов, требуемых выше.

Свободный въезд украинцам в Болгарию будет действовать до 31 июля.

Как сообщал "Телеграф", в Украине по состоянию на утро 27 мая зафиксировано 3 509 новых случаев заболевания коронавирусом.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Украина, Туристы, Болгария, Коронавирус, Въезды, Covid-19.
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