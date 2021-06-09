РФС направил в УЕФА письмо касательно формы сборной Украины

Истерия россиян по поводу новой формы национальной сборной Украины на Евро-2020 продолжается. Под конец второго дня негодований она вылилась в открытое письмо, которое Российский футбольный союз (РФС) адресовал УЕФА.

«Футбол — это спорт, который должен всегда оставаться вне политики. На наш взгляд, согласовывая такую форму, УЕФА создает прецедент, ведь уже на следующем крупном турнире мы можем увидеть попытки других стран использовать свою экипировку для политических высказываний» - сказано в заявлении российской стороны.

"Телеграф" напоминает, что ранее УЕФА встал на защиту украинской формы, заявив, что она была самой УЕФА утверждена, а также соответствует всем требованиям.