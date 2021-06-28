Англия - Германия: прямая трансляция матча Евро-2020

Первым матчем вторника, 29 июня, на Евро-2020 станет поединок между англичанами и немцами. Противостояние с невероятным историческим прошлым обслужит нидерландская бригада рефери во главе с Данни Маккели, а пройдёт оно в Лондоне на стадионе "Уэмбли", то есть родоначальники футбола будут иметь поддержку своих трибун, а подтекста с воспоминаниями о 1966-м годе становится ещё больше.

"Телеграф" в этой статье проведёт текстовую трансляцию матча, куда будут оперативно добавлены видео голов и лучших моментов встречи.

Англия -:- Германия

(начало в 19:00)

Фавориты матча по мнению букмекеров - англичане. Правда, их перевес совсем небольшой. В ничью в основное время букмекеры верят меньше.

"Телеграф" напоминает, что сегодня на нашем сайте таже можно следить онлайн за матчами Хорватия - Испания, а также Франция - Швейцария.