Англия - Германия: назван фаворит матча 1/8 финала Евро-2020

Потенциальные соперники сборной Украины на Евро-2020 Англия и Германия сыграют свой матч 1/8 финала во вторник, 29 июня. Накануне поединка, который пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли", букмекеры назвали фаворита встречи.

По мнению аналитиков, "Львы" являются небольшими фаворитами встречи, однако разница в коэффициентах небольшая - 2,65 против 2,96. Ничья в основное время котируется коэффициентом 3,30. Наиболее вероятным исходом встречи букмекеры Пари-Матч называют ничью 1:1 в основное время (коэффициент 6,40), а в серии пенальти шансы команд равны - 9,50.

Прогноз букмекеров на матч Англия - Германия (данные за 27 июня):

Пари-Матч: (победа сборной Англии 2,65 - ничья 3,25 - победа команды Германии 2,95)

Фаворит: ( 2,60 - 3,30 - 2.96)

William Hill: (2,60 - 3,25 - 2,87)

Отметим, победитель дуэли Англия - Германия в четвертьфинале Евро-2020 сыграет с победителем противостояния Швеция - Украина, которые свой матч 1/8 финала начнут на 3 часа позже. К слову, данный четвертьфинал пройдет в субботу, 3 июля, в Риме.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где и во сколько смотреть матч Англия - Германия в прямом эфире в Украине.