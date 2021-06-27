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Англия - Германия: назван фаворит матча 1/8 финала Евро-2020

Англия - Германия: назван фаворит матча 1/8 финала Евро-2020
17:26 Сегодня Телеграф Фото: Twitter dfb_team_en

Потенциальные соперники сборной Украины на Евро-2020 Англия и Германия сыграют свой матч 1/8 финала во вторник, 29 июня. Накануне поединка, который пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли",  букмекеры назвали фаворита встречи.

По мнению аналитиков, "Львы" являются небольшими фаворитами встречи, однако разница в коэффициентах небольшая - 2,65 против 2,96. Ничья в основное время котируется  коэффициентом 3,30. Наиболее вероятным исходом встречи букмекеры Пари-Матч называют ничью 1:1 в основное время (коэффициент 6,40), а в серии пенальти шансы команд равны - 9,50.

Прогноз букмекеров на матч Англия - Германия (данные за 27 июня):

  • Пари-Матч: (победа сборной Англии 2,65 - ничья 3,25 - победа команды Германии 2,95)
  • Фаворит: ( 2,60 - 3,30 - 2.96)
  • William Hill: (2,60 - 3,25 - 2,87)

Отметим, победитель дуэли Англия - Германия в четвертьфинале Евро-2020 сыграет с победителем противостояния Швеция - Украина, которые свой матч 1/8 финала начнут на 3 часа позже. К слову, данный четвертьфинал пройдет в субботу, 3 июля, в Риме.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где и во сколько смотреть матч Англия - Германия в прямом эфире в Украине

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 396

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Сборная Англии, Сборная Германии, Футбол, Евро-2020.
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