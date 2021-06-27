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Англия - Германия: где и когда смотреть матч 1/8 финала Евро-2020

Англия - Германия: где и когда смотреть матч 1/8 финала Евро-2020
Обновлено 16:10 Сегодня Телеграф Фото: Twitter england

Во вторник, 29 июня, состоится матч 1/8 финала чемпионат Европы-2020 Англия - Германия. Встреча потенциальных соперников сборной Украины по четвертьфиналу пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли", начало поединка - в 19:00 по киевскому времени.

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В Украине матч Англия - Германия в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1". Кроме того, официальная трансляция встречи будет доступна в сети на сервисе oll.tv (нужна  платная подписка, - прим. ред.). У нас на сайте будет доступна текстовая трансляция поединка, где будут доступны видео голов и лучших моментов.

Примечательно, что победитель матча Англия - Германия в 1/4 финала сыграет с победителем противостояния Швеции и Украины, которые свою игру 1/8 финала начнут на три часа позже. Данный четвертьфинал пройдет в субботу, 3 июля, в Риме.

Следить за главными новостями ЧЕ-2020, календарем турнира и видеообзорами всех матчей можно в специальном разделе нашего сайта.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Англии, Сборная Германии, Футбол, Евро-2020.
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