"Лучший пример самоиронии": послы Швеции и Польши развеселили украинцев мемами о "Евро-2020"

Послы Польши и Швеции развеселили украинцев шутками в соцсетях о "Евро-2020".
Об этом 24 июня сообщила в Фейсбуке журналистка Кристина Бердинских.
Она поделилась скриншотами шуток посла Швеции в Украине Тобиаса Тиберга и посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого.
"Замечательное твитер общение посла Швеции и посла Польши в Украине", — написала она.
Второй пользователь Дмитрий Шлехт также отреагировал на данную шутку.
"Не видел лучшего примера самоиронии уже очень долго никогда", — написал он.
Пользователь сети также не оставили без внимания данную шутку.
"Хорошо, когда у людей есть чувство юмора", — написал пользователь Владимир.
"Это топ", — отметил пользователь Роман.
"У меня слёзы сейчас от смеха", — написала пользователь под ником llgama.
Напомним, что после победы сборной Швеции над поляками национальная сборная Украины гарантировала себе выход в 1/8 Чемпионата Европы.