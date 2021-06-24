"Лучший пример самоиронии": послы Швеции и Польши развеселили украинцев мемами о "Евро-2020"

Послы Польши и Швеции развеселили украинцев шутками в соцсетях о "Евро-2020".

Об этом 24 июня сообщила в Фейсбуке журналистка Кристина Бердинских.

Она поделилась скриншотами шуток посла Швеции в Украине Тобиаса Тиберга и посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого.

"Замечательное твитер общение посла Швеции и посла Польши в Украине", — написала она.

Второй пользователь Дмитрий Шлехт также отреагировал на данную шутку.

"Не видел лучшего примера самоиронии уже очень долго никогда", — написал он.

Пользователь сети также не оставили без внимания данную шутку.

"Хорошо, когда у людей есть чувство юмора", — написал пользователь Владимир.

"Это топ", — отметил пользователь Роман.

"У меня слёзы сейчас от смеха", — написала пользователь под ником llgama.

Напомним, что после победы сборной Швеции над поляками национальная сборная Украины гарантировала себе выход в 1/8 Чемпионата Европы.