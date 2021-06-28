Бельгия отправила Роналду и компанию домой: обзор матча Евро-2020

Во втором поединке сегодняшнего дня (27.06.2021) на Евро-2020 сборная Бельгии со счетом 1:0 одолела сборную Португалии. Единственным мячом во второй половине первого тайма отметился Торган Азар, принявший передачу от Тома Менье. К слову, именно родной брат Торгана вывел на этот матч "красных дьяволов" с капитанской повязкой.

Вторая половина игры началась для Роберто Мартинеса ужасно - травму получил Кевин де Брюйне, который и без того пропустил начало турнира. Тем не менее, португальцы так и не смогли распорядиться отсутствием лидера бельгийцев и покинули турнира. Можем сказать, что сегодня мы окончательно потеряли старого чемпиона Европы и теперь с нетерпением ожидаем нового. К слову, в 1/4 финала бельгийцы сыграют с итальянцами, которые вчера обыграли Австрию в овертайме. Очередной рекорд Роналду пока не побил...

"Телеграф" напоминает, что также на Евро сегодня случилась сенсация: чехи выбили сборную Нидерландов.