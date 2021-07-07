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Легенду сборной Италии не пускали на поле, приняв за фаната: смешной момент попал на видео

Легенду сборной Италии не пускали на поле, приняв за фаната: смешной момент попал на видео
Обновлено 11:39 Сегодня Телеграф

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи угодил в нелепую ситуацию сразу же после матча 1/2 финала чемпионата Европы по футболу-2020 с Испанией (1:1, 4:2 по пенальти).

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Поединок в основное время завершился вничью 1:1, а после экстра-таймов команды били пенальти. В итоге после двух промахов испанцев Ольмо и Мораты итальянцы триумфально пробились в финал Евро-2020, где сыграют с победителем матча Англия - Дания, которые проведут игру 1/2 финала 7 июля. 

После победы Бонуччи тут же принялся праздновать успех и побежал к фанатам, чтобы разделить радость с болельщиками. Затем центрбек хотел вернуться к партнерам по команде, но сделать сразу же этого у него не получилось. Женщина-стюард не узнала легенду итальянского футбола и не пустила того на поле, приняв за болельщика. Бонуччи спустя несколько секунд все же сумел объяснить ситуацию работнику стадиона и вернулся к команде.

Видео забавного момента доступно в сети:

Полный видеообзор матча Италия - Испания можно посмотреть у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 364

Все по теме:

Сборная Испании, Сборная Италии, Футбол, Евро-2020, Леонардо Бонуччи.
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